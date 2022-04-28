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Atık sularını dereye boşaltırken suçüstü yakalandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir firmanın atık suyunu yağmur suyu hattına vermesi Kiraz Deresi'nde kirliliğe neden oldu.

Atık sularını dereye boşaltırken suçüstü yakalandı

28 Nisan 2022 Perşembe 12:44

 Karadenizliler Mahallesi'nde Kiraz Deresi ve çevresinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılan rutin kontroller sırasında derede kirlilik olduğu görüldü. Dere boyunca yapılan incelemelerde kirliliğin bir işletmeden kaynaklandığı tespit edildi.

Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İSU Genel Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılan incelemede, firmanın arıtma tesisinde bulunan atık suyu İSU Genel Müdürlüğüne ait yağmur suyu hattına verdiği, atık suyun oradan dereye deşarj olduğu anlaşıldı.

Konuya ilişkin dereden numuneler alınarak tutanak düzenlenirken, İSU Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı. Öte yandan, atık su akışının kesilmesinin ardından dere normale döndü.




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