‘’ Ay Işığında Kadın’’ Defilesi

Türk Kültüründe Kadın Tarih, medeniyet, kültür değerlerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik faaliyetleri kapsayan ‘’ Ay Işığında Kadın’’ projesi ile Giyim-Kuşam konusunda bu değerler için bir hafıza oluşturmak amacıyla yapılan araştırmalar sonucunda çıkan bu değerler stilistler tarafından tasarlandı. Canlı mankenlerin kullanıldığı defile Türkiye’de bir ilkin Kocaeli’nde gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program, Yöresel sanatçı Erkan Demir’in akordeonu eşliğinde devam etti. Akademisyen İkamettin Karaman konuşmasında

‘ Kadın kıyafetlerinde; Anadolu’nun en az 4.000 yıllık geçmişi ile iç Asya’daki 2.000 yıllık özgür, geleneksel yaşamları, Anadolu’ya gelmeden önceki geçirdikleri kültürel, Şamanist geleneklerinin renk ve şekil-biçim olarak izlerine rastlamak mümkün. Hele İslamiyet, Hristiyanlık, Yahudilikle beraber gelen karşılıklı etkileşimler de izlenirse görsel ve biçimsel bir tarih anlayışıyla karşılaşırız.’ diyerek sözlerini ‘Biz de bu defilede bu farklı toplumsal yapıları Kadının her halinde görsel ve simgesel yanlarıyla sunmaya çalıştık. 9 ayrı anlam ve renkte ifade etmek istediğimiz geleneksel kadın giysi kültürümüzü sonraki defilelerde daha da çoğaltıp zenginleştirmeyi umuyoruz.’ tamamladı. Ay döngüleriyle özleştirilen kıyafetler görsel bir şölen eşliğinde renk ve motiflerin anlatılarak podyumda sergilendi. Her elbisenin yakın tarihimizde milli mücadelede yaptığı fedakarlıklarla kahraman kadınlara ithaf edildi. Halk Kürsüsü Dernek Başkanı Ramazan Sevinç duygularını ‘Türk kadınları yüzyıllar boyunca kıyafetleri ile her zaman zarafeti ve inceliği beraberinde yaşatmışlardır. Türk Kültüründe Kadın Tarih, medeniyet, kültür değerlerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik faaliyetleri kapsayacak Giyim-Kuşam konusunda bu değerler için bir hafıza oluşturacak bu proje. Popüler kültüre kendimizi kaptırır da benliğimizden uzaklaşırsak milli değerlerimizde zamanla unutulup gider. Milli kültür değerlerini yitiren milletler de çok geçmeden tarih sahnesinden silinmeye mahkum olur. Tarihi ve kültürel mirasın korunması için yapılması gerekenler şu şekildedir: Kültür ve turizm faaliyetleri canlandırılmalıdır, Kültür ve turizm faaliyetleri arttırılmalı, Sosyal sorumluluk projeleri geliştirilmelidir, İnsanlar bilinçlendirilmelidir, Müzeler kurulmalıdır, Bununla ilgilenen kuruluşlar kurulmalıdır.’ Dedi. Şaman gösterisi ile devam eden programda projede emeği geçenlere teşekkür plaketi takdimiyle son buldu.

Kocaeli Halk Kürsüsü Derneği 'nin 'AY IŞIGINDA KADIN' Projesinin geçtiğimiz Cuma günü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Müdürlüğü Yerleşkesinde olan defileye şehrimizin kültür, sanat, moda, yazar çevresi katıldı.