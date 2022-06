Aziz Milletimiz Jandarma Teşkilatımızla Her Zaman Gurur Duymuştur

Jandarma Teşkilatının her zaman yanında olan ve desteklerini esirgemeyen Vali Seddar Yavuz’a teşekkürlerini sunan İl Jandarma Komutanı Alb. Yavuz Selim Kapancı ziyarette; 183. Kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen etkinlikler hakkında bilgi sunumunda bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek sözlerine başlayan Vali Yavuz: “Jandarma teşkilatımız kurulduğu günden buyana hem yurt içinde vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlarken diğer taraftan da yurt içinde ve sınırlarımızın ötesinde terörle mücadelede göstermiş oldukları kahramanlık ve özveri nedeniyle milletimizin takdirini toplamış ve her daim aziz milletimizin gurur duyduğu bir teşkilat olmuştur. Bu vesileyle Jandarma teşkilatımızın her bir mensubuna bugüne kadar yapmış oldukları hizmetler vesilesiyle ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca gerek emniyet ve asayiş hizmetlerinde, gerekse terörle mücadelede şehit düşen tüm kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu mukaddes yolda gazi olmuş ve gazilik onuruna erişmiş tüm gazilerimize sağlıklı, huzurlu ömürler diliyorum. Aynı şevk ve heyecanla milletimizin hizmetinde ve emrinde olacağınıza gönülden inanıyor ve sizlerin bu güzel gününü canı gönülden tebrik ediyorum. Bu vesileyle sizlerin nezdinde tüm teşkilat mensuplarını gönülden tebrik ediyor, emekleriniz, gayretleriniz vesilesiyle bir kez daha teşekkür ediyor ve nice yüzyıllar diliyorum. Allah korusun, muhafaza etsin, ayağınıza taş değmesin, başarılarınız daim olsun.” dedi.

Ziyaret, Vali Seddar Yavuz’un, İl Jandarma Komutanı Alb. Yavuz Selim Kapancı, Komutan Yardımcıları ve beraberindeki jandarma personeli ile günün anısına toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.