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Babalar Gününün Kutlandığı Bu Hafta

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem TV program yapımcısı İsmail Kahraman’ın bugünkü Facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.

Babalar Gününün Kutlandığı Bu Hafta

17 Haziran 2022 Cuma 12:06

Bu Mübarek Cuma Günü Ebedi Aleme göçen babaları merhum babamın şahsında rahmetle anıyorum
Baba vasiyeti ve nasihatini unutmamak sürekli babaları hatırlamak gerekiyor.Dünyanın bir çok ülkesinde Haziran ayının 3. Pazar günü babalar gününü olarak kutluyor baba ve annelere bir gün değil 365 gün bile az .Bizim kültürümüzde baba ve annelere büyük değer verilmektedir. Kuran da anne ve Babaya öf demek bile yasaklamakta.
Pazar günü kutlanacak babalar günü dolayısı İle Babalar günü ile ilgili daha önce yazdığım makaleyi sizlerle paylaşıyorum.
Memleketim Giresun’un Espiye ilçesi Soğukpınar beldesi Dikmen mahallesi Bayramoğlu nahiyesinin yaylalarındaki baba ocağında babam merhum Mustafa annem Emine ve benim okumama vesile olan ana vekilim merhum Kandaz Kızı Fadime halamla geçirdiğimiz o güzel günleri düşünerek babalar gününü kutluyor ve bu mübarek Cuma günü merhum babam kandazoğlu Mustafa Kahramanın şahsında ebediyete göçen tüm babaların ruhu İçin siz değerli arkadaşlarımı Fatiha okumaya da davet ediyorum
El Fatiha




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