Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı'nın açılışı yapıldı!

Vali Seddar Yavuz

’un başkanlığında gerçekleştirilen çalıştayın açılışına çeşitli kesimlerin temsilcileri, bürokratlar, STK temsilcileri katılım sağladı. Programda açılış konuşmasını yapan Kocaeli

İl Sağlık

Müdürü Yüksel Pehlevan, “Bağımlılığın toplumsal birçok sorunu var. Uyuşturucunun yanı sıra tütün, alkol ve teknoloji bağımlılığının toplumda birçok sıkıntısı var. Hastanelerimizde bağımlılıkla mücadele hizmeti veriliyor. İlimizde bu konuda birçok faaliyet gerçekleştirildi” dedi, çalıştayın konuya çözüm önerileri doğuracağını düşündüğünü söyledi.

“KOCAELİ’DE 422 BİN 703 ÖĞRENCİYE ULAŞILDI”

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da konuşmasında bağımlılık konusunda toplumun tüm bileşenleriyle birlikte mücadele gösterilmesi gerektiğini söyledi. Valilik olarak verilen hizmetlerle ilgili verileri açıklayan Vali Yavuz, AMATEM ve ÇEMATEM ihalelerine kısa süre içerisinde çıkacaklarını söyledi.

İSİMSİZ KAHRAMANLARA TEŞEKKÜR

Vali Yavuz şunları anlattı:

“Bağımlılıkla mücadelede öğrencilere yarar sağlayacak olan projelerimiz devam ediyor. Bugüne kadar 18 farklı türde 7 bin 504 faaliyet gösterildi. Faaliyetlerle 82 bin 832’si ÖNEM projesi kapsamındaki öğrenciler olmak için 422 bin 703 öğrenciye Kocaeli genelinde ulaşıldı. Benim ve eşimin sürekli sahada olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Birçok projeyi beraber yürütüyoruz. Bugüne kadar 9 bin 500 aileyi evlerinde ziyaret ettik. Ramazan ayında her gün 15 aileyi ziyaret ediyoruz. 53 bin aileye gıda yardımları teslim edildi.

Öyle bir çağdayız ki yaptıklarınızı dile getirmeden hiç bir şey beceremeyen bir algı yaratılıyor. Biz onu yaptık bunu yaptık diye afişe edecek değiliz. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim sosyal devlet algısıyla devrim niteliğinde çalışmalar yapıyoruz. Çalışmalarımızı yapabilmek için ön hazırlıkları yapan isimsiz kahramanlara teşekkür ediyorum. Biz herkesin yaptığı hizmete ve çalışmaya saygı duymalıyız. Yaptıklarımızı fazla anlatamıyoruz ama evlere girip sokağa çıktığımızda bunun karşılığını alıyoruz. İnsanların kendi mesleğini en kutsal görev olarak görmesi toplumun diğer kesimlerini itibarsızlaştırmaya yol açar. Körlüğe neden olur. Toplum olarak birbirimizle empati kurmalıyız. Bu kutlu millet her şeyin en iyisini hak ediyor. Birçoğunun burun kıvırıp eğitimsiz gördüğü o ailelerdeki irfanı görünce gurur duyuyorum. Diplomaların kibrine kapılmayalım.”





