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Bakan Fahrettin Koca, Defne'de kurulan hastaneyi inceledi

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Hatay'ın Defne ilçesinde kurduğu hastaneyi inceledi, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Bakan Fahrettin Koca, Defne'de kurulan hastaneyi inceledi

26 Şubat 2023 Pazar 12:46

  Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Hatay'ın Defne ilçesinde yapımı devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hastanesinde incelemelerde bulundu. İncelemede Bakan Koca’ya Burdur Valisi Ali Arslantaş ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık da eşlik etti. Genel Sekreter Yardımcısı Aydınlık, Bakan Koca’ya hastane alanının 96 konteynerden oluşacağı, sağlık çalışanlarının barınması için ayrıca konteynerlerin kurulacağı ve 54 yataklı hastanede poliklinik hizmetlerinin yanı sıra ameliyathane ve yoğun bakım ünitesinin de olacağı bilgisini verdi.   
   
  250 bin kişiye hizmet vermesi planlanıyor 
  54 yatak kapasitesine sahip ve yılda 250 bin kişiye hizmet vermesi planlanan hastane için ekipler hummalı çalışma yürütüyor. Genel cerrahi, dahiliye, çocuk, kadın doğum ve diş poliklinik hizmetlerinin verileceği sahra hastanesinde haftanın belli günlerinde nöroloji, psikiyatri, fizik tedavi, göz, ortopedi poliklinik hizmetleri de olacak.  
 



İHA
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