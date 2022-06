Bakan Karaismailoğlu: Lojistikte süper güç olma yolunda ilerliyoruz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın düzenlediği ‘’Ulaşıma 2053 Körfez Lojistik Çalıştayı’’ Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Programda konuşan Bakan Adil Karaismailoğlu, “Lojistik süper güç olma yolunda ilerlemeye devam edeceğiz ve bu ilerleyişimizde Kocaeli’ne yaptırımlarımız devam edecek” dedi.





ULAŞIMA 2053 KÖRFEZ LOJİSTİK ÇALIŞTAYI

Ulaşım yatırımları, lojistik merkezler, ulaşım modlarının entegrasyonu, lojistikte maliyetlerin düşürülmesi, yeşil enerji ve emisyon azaltımı gibi önemli konularının ele alındığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen ‘’Ulaşıma 2053 Körfez Lojistik Çalıştayı’’ geniş bir katılımla Kocaeli Kongre Merkezinde yapıldı.





GENİŞ KATILIM

Programa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Dr. Yunus Emre Ayözen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saadetin Hülagü, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, ilçe belediye başkanları, STK ve sektör temsilcileri katıldı.





“66 İLİN TOPLAMINDAN FAZLA VERGİ VERİYORUZ”

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “2021 yılında 110 milyar TL vergi toplanan bir şehirdesiniz. Türkiye’de 66 ilin topladığı vergiden daha fazla vergi topluyoruz. İhtiyacımız olan altyapı için sizden destek istiyoruz. Lojistik köylerin kurulmasını önemsiyoruz. Cengiz Topel Havalimanından yaz aylarında uçuşlar yapılmasını istiyoruz. Burası sadece Kocaeli’nin değil, Sakarya ve Düzce’nin de havalimanı olabilir” ifadesini kullandı.





“BÖLGEMİZİN KADERİNİ ETKİLEYECEK BİR ÇALIŞMA”

Ulaşım konusunda önemli projelerin hayata geçtiğini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Lojistik konusu ve lojistikle ilgili bir çalışmanın Kocaeli'nde yapılması, Marmara'nın eksen alınması bizim için önemli. Son 20 yılda Ulaştırma Bakanlığı gerçekten hem Kocaeli için hem Türkiye için devasa projelere imza attı. Önümüzdeki süreçte hem Kocaeli için hem de Marmara bölgesi için tartışmasız en önemli vizyon işlerden bir tanesi de lojistik konusunda atılacak adımlar olacak. Dolayısıyla bugün yapılacak lojistik çalıştayı belki bundan sonraki yıllarda bölgenin kaderini etkileyecek, Türkiye'nin kaderini etkileyecek gerçekten çok önemli bir çalışma olacak” açıklamasında bulundu.





“KOCAELİ’NİN LOJİSTİK KÖYE İHTİYACI VAR”

Kocaeli’ne lojistik köy kurulması gerektiğini belirten Başkan Büyükakın; “Biz bugün Körfezi, Kocaeli’ni konuşacağız. Marmara Belediyeler Birliği olarak orada ayrı bir çalışma yaptık. Marmara'nın bir bütün olarak iklim meselesinden su kaynaklarına nasıl yönetileceğini, lojistik meselesinden ulaşım hatlarına kadar tamamının ortak bir şekilde karar alınmasını istiyoruz. Lojistik köy oluşturulmalı. Demiryolu hatlarıyla entegreli bir şekilde olmalı. Bu Büyükşehir Belediyesi’nin yapabileceği bir organizasyon değil. Yeni bir lojistik köy oluşturulması Bakanlıklar arası bir çalışmayı gerektiriyor. Lojistik köyde büyük depoların, antrepoların, dağıtım zincirlerinin olduğu bir yerden bahsediyoruz. Kocaeli’nde günlük 200 bin kamyon hareket ediyor. Kuzey Marmara Otoyolunu yaptık ama Güney Marmara Otoyoluna da ihtiyacımız var. Üretim ve depolama alanlarını, ulusal ve uluslararası karayolu bağlantılarını demir yollarıyla güçlendirmek gerekiyor. Bu çalışmayla karayollarımızın üzerindeki ağır vasıta baskısı da azaltmış olacak. Körfezin her yerinin liman olacak hali yok. Kargo taşımacılığının arttırılması yine aynı şekilde Cengiz Topel Havalimanından başlaması ve bunun bir lojistik hareket imkanı olarak da değerlendirilmesi gerekiyor. En azından kargo taşımacılıklarının Cengiz Topel Havalimanında başlatılması kente başka fırsatlar getirecektir” dedi.





“LOJİSTİK KÖY İÇİN UYGUN BİR İLİZ”

Kocaeli’nin lojistik bir merkez olabileceğini belirten Vali Seddar Yavuz, “Bakanlığımız Kocaeli’mize önemli hizmetler yaptı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Kocaeli'de sanayi yeterli. Sanayi belli sorunları beraberinde getiriyor. Bu sorunların başı ulaşım. Kuzey Marmara Otoyolunun yapılmasının ardından Kocaeli’nde büyük bir rahatlama oldu. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yılda ulaşım alanında çok büyük devrim gerçekleştirildi. O yüzden de değişimin devam edeceğine inancımız var. Kocaeli’nde kurulması istenen lojistik köy projesi var. Kocaeli bu iş için önemli bir merkez konumunda” ifadesini kullandı.





“LOJİSTİK SÜPER GÜÇ OLMA YOLUNDA İLERLİYORUZ”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Ulaştırma 2053 “Körfez Lojistik Çalıştayı”nın açılışında sizlere hitap etmekten mutluluk duyuyorum. Buraya Batı Karadeniz’de selden etkilenen bölgelerden geldik. Ekiplerimiz durmaksın çalışmalara devam ediyor. Selin etkilerini en kısa sürede silmek için vatandaşlarımızla omuz omuza çalışıyorlar. Öncelikle bölgedeki vatandaşlarımız olmak üzere tüm ülkemize geçmiş olsun diyoruz. Buradan da tekrar o bölgeye gideceğiz. Lojistik sektörü; günümüzde gittikçe daha da entegre hâle gelen dünya ekonomisinin ve uluslararası ticaretin temel yapı taşı. Küreselleşen dünyada 1,6 milyar insanın yaşadığı, 38 trilyon dolar Gayrisafi Millî Hasıla ve 7 trilyon dolarlık ticaret hacminin olduğu bir coğrafyanın merkezinde olan Türkiye’nin önemi her geçen gün artıyor.

Çünkü ülkemiz, üç kıtayı birbirine bağlayan, iki önemli deniz havzasının ortasında, çok değerli jeostratejik ve jeopolitik konuma sahip. Bu gerçekler ışığında, Türkiye’mizde dünyayla olan çok modlu ulaşım bağlantılarını sağlarken, uluslararası koridorlar oluşturarak kıtalar arasında kesintisiz ve kaliteli ulaşım altyapıları tesis ediyoruz. Bu kapsamda ana hedefimiz olan

lojistik süper güç olma yolunda ilerliyoruz. Tüm adımlarımız için pusulamız ise “2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı”… Dünyadaki dönüşümlerin baş döndürücü hızına hepimiz şahidiz. Gayemizse buna ayak uydurmak değil, dönüşümün önünde yer alarak geleceğe hazırlıklı olmaktır” açıklamasında bulundu.





“KOCAELİ ÜLKEMİZİN YÜZ AKI”

Kocaeli’nin Türkiye için önemli bir şehir olduğunu ifade eden Bakan İsmailoğlu; “Planlarımızda Körfez’imizin anahtarı, ülkemizin değeri Kocaeli’mizin sunduğu katkıyı çok önemsiyoruz. Her geçen gün büyüyen ve gelişen ticaret ağıyla Kocaeli, farkını ortaya koymaya devam ediyor. Bu yılın mayıs ayında ülkemizdeki en fazla yük elleçlemenin gerçekleştirildiği Kocaeli Limanı’mızdır. Ocak-Mayıs 2022 döneminde elleçlenen konteyner miktarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artış kaydedilmesinden dolayı emeği geçen herkesi kutlamak istiyorum. Demiryolu ve karayollarının birleştiği, limanlarıyla deniz ticaretinin etkin olduğu Kocaeli, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve İstanbul-İzmir Otoyolu ile ulaşım ve ticaretin nabzının attığı merkezdir. İmalat sanayi bakımından ülkemizin en önde gelen illeri arasındaki Kocaeli’de düzenlediğimiz bu önemli Çalıştay, değerli sonuçlarıyla kıymetli bir veri sağlayacak ve planlamalarımıza yol gösteren olacaktır” dedi.





“TÜRKİYE PANDEMİYE RAĞMEN BÜYÜMEYE DEVAM ETTİ”

Türkiye’nin pandemi ve krize rağmen büyüdüğüne dikkat çeken Bakan İsmailoğlu, “Birileri her zamanki gibi sadece konuşmayı sürdürürken, biz hizmet üretmeye, milletimizle kol kola geleceğin Türkiye’sini inşa etmeye devam ediyoruz. Daha nice hizmetler ve çağın ruhuna uygun altyapı çalışmaları ile ülkemizi, dünyanın gelişmiş ülkeleri arasında layık olduğu konuma getireceğiz. Son 20 yılda yaptıklarımız, hedefimize her geçen gün yaklaştığımızın, bundan sonra da yapacaklarımızın en büyük kanıtıdır. Türkiye’nin 2053 yılındaki 1 trilyon dolar ihracat hedefini yakalayabilmesi için lojistik altyapısının tamamlanması ve küresel ticarette kendi bölgesinde lojistik üs olması gerekiyor. Bizler, ticaretin can damarı olan kara, hava, demir ve denizyollarını yaparken, tüm ulaşım modlarında multi-model bir sistem kuruyoruz. Türkiye’yi bölgesinin lojistik üssü olması için toplam 13,6 milyon ton kapasiteli 13 ayrı lojistik merkezini işletmeye açtık. Pandemi döneminde dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de lojistik sektörü önemli bir sınav verdi. 2020-2021 yıllarında navlun fiyatlarının yüksekliği, hammadde tedarik sorunu ile birlikte konteyner, hijyen ve koruma tedbirleri ile karşı karşıya kaldık. Bu sıkıntılı süreçte, ülkemizdeki yatırımlarımıza hiç ara vermedik. Krize rağmen aldığımız tedbirlerle üretim, istihdam ve yatırıma devam ettik. Pandemide dünyanın önde gelen ülkelerin ekonomileri küçülürken, Türkiye büyümede dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer aldı. Bildiğiniz gibi bu süreçte ülkemiz, tüm dünya ülkeleri gibi lojistik sektöründe önemli bir sınav verdi. Ne mutlu bize ki; bu sınavdan alnımızın akıyla geçtik’’ açıklamasını yaptı.





“KOCAELİ’NİN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAYACAĞIZ”

Kocaeli’nin sanayinin yanında lojistiğinde başkenti olacağını ifade eden Bakan Adil Karaismailoğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı; “Kuzey Marmara Otoyolu, Marmara Bölgesi’nin kuzeyinden İstanbul, Kocaeli, Sakarya gibi yoğun sanayi, endüstri ve sosyo-kültürel faaliyetlerin yürütüldüğü Marmara’ya altın kolye olmuştur. Toplam uzunluğu 443 kilometre olan Kuzey Marmara Otoyolu aynı zamanda, İstanbul-Edirne Otoyolu, İstanbul-Ankara Otoyolu, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu ve D-100 karayolu gibi mevcut otoyol ve devlet yolu ağı ile bağlantısı var. Kuzey Marmara Otoyolu ile ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile uluslararası transit taşımalar, kent içine girmeyerek, daha hızlı yapılabiliyor. Yine ayrıca, Kuzey Marmara Otoyolumuz, önemli merkezlerden olan Organize Sanayi bölgelerine bağlanıyor. Ulaştırma 2053 Hedeflerimiz Çerçevesinde bir ‘Sanayi Başkenti’ olan Kocaeli’nde, sürekli büyüyen sanayi yatırımlarının ihtiyacına paralel olarak İzmit Körfezi’nde yer alan limanların da gelişen ve büyüyen sanayinin yarattığı yük artışına paralel şekilde planlanması ve bu planlara göre de geliştirilmesini sağlayacağız. Bölgenin ticari ve sanayi büyümesinin gelecekte yaratacağı ithalat, ihracat ve transit yük artışına paralel olarak İzmit Körfezinde yer alan limanlarında bu gelişmelere uygun şekilde ve zamanında kapasite artışları, özellikle konteyner gemilerinin boyutlarında yaşanan büyümeye cevap verecek altyapıyı sağlayacağız ve bunu destekleyen geri saha oluşturan lojistik merkez planlamalarımızı yapacağız. Körfezin, kentin ve bölgenin ihtiyaçlarını Ulaştırma ve Lojistik Master Planı çerçevesinde, sürdürülebilir, çevreci, dijitalleşme odağında ele alacağız. Şimdiden Çalıştayımıza bilimsel katkı sağlayan ve reel sektör tecrübelerini aktaran herkese yürekten teşekkürlerimi iletiyorum. Ulaştırma 2053 Körfez Lojistik Çalıştayı’nın sektöre ve bölgeye önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum.”