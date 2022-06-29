Bakan Koca: Koronavirüs artık grip öneminde

Koronavirüs vakalarında son 2 haftada 3 kattan fazla artış olduğunu açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Buna rağmen hastane yükündeki azalış sürmektedir" dedi. Koca, koronavirüsün artık grip gibi seyrettiğine dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine toplantısı sonrasında konuyla ilgili gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Koca, hastalığın artık grip gibi seyrettiğini ve endişe sebebi olmaktan çıktığını belirterek, "Herkes müsterih olsun" mesajını verdi.





"Koronavirüs ileri yaştakiler ve kronik rahatsızlığı olanlarda risk oluşturmaya devam edecek. Risk grubunda olanların kişisel tedbirlere dikkat etmeleri önem arz ediyor. Vaka sayılarında son iki haftada 3 kattan fazla artış olsa da, bunun tam tersine hastane yükündeki azalış sürmektedir. Kötü günler geride kaldı."





"Hekim ve hasta açısından adil bir düzenleme yapıldı"

Koca, Malpraktis yani hatalı tıbbi uygulama ile hastanın zarar görmesiyle ilgili yapılan yeni düzenlemeyi de değerlendirdi.



