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Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına: Önemli iyileştirmeler çok yakın

Doktor ve diş hekimlerini ilgilendiren teklif Plan ve Bütçe Komisyonundan geçti. Sağlık Bakanı Koca yaptığı paylaşımda, "Sözleşmeli ve kadrolu hekimlerle sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler çok yakın" ifadesini kullandı.

Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına: Önemli iyileştirmeler çok yakın

11 Haziran 2022 Cumartesi 13:40

 Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına dair Kanun Teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmelerin sonunda kabul edildi. Kabul edilen teklifle, 01/01/2029 tarihine kadar sözleşmeli aile hekimi olarak çalışmakta olanlar, tıpta uzmanlık sınavı sonuçlarına göre, merkezi yerleştirmeye tabi olmaksızın, Tıpta Uzmanlık Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde aile hekimliği uzmanlık eğitimi yapabilir. Her bir sağlık tesisine ek ödemeye esas işlemleri denetlemek üzere inceleme heyetleri oluşturulacak. Ek ödeme tavan oranları arttırılıyor. Tabip ve diş hekimlerine 375 KHK ile belirlenen tutar kadar sabit ek ödeme yapılabilmesi için yüzde 180 oranı yüzde 265 olarak artırılıyor.

SGK güvencesi olmayan vatandaşların borçlarının 5 bin lira altında olması halinde terkin edilecek.

Üniversite personeli ve Adli Tıp Kurumu ek ödeme tutarı merkezi yönetim bütçesinden karşılanacak.

Sağlık Hizmetlerine yönelik kuraya ilişkin usul ve esaslar ile bunların Sağlık Bakanlığındaki atama ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

SAĞLIK BAKANI KOCA’DAN AÇIKLAMA
Teklife ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:  Sağlıkla ilgili bazı kanunlarla 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundan geçti.  Sözleşmeli ve kadrolu hekimlerle sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler çok yakın.
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