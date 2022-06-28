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Bakan Nebati: Döviz ile işiniz yok TL ile iş yapın

Hazine ve Maliye Bakanı NUreddin Nebati, ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. BDDK'nın kredi düzenlemesinin geçici olduğunu söyleyen Nebati, "Biz piyasada ne oluyor ne bitiyor her şeyin farkındayız. Dövizle işiniz yok, TL ile iş yapın diyoruz" dedi. Nebati, enflasyona endeksli tahvil konusunda şu an için yeni bir adım planlamadıklarını da ifade etti.

Bakan Nebati: Döviz ile işiniz yok TL ile iş yapın

28 Haziran 2022 Salı 13:25

 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, BDDK tarafından açıklanan türev işlem, konut kredileri ve nakit döviz pozisyonu yüksek şirketlere TL kredi sınırlandırılması kararları için Bloomberg’e “Önemli olan bu kararların verdiği mesajlar. Biz diyoruz ki, paralarını alıp gidip bu parayla döviz alma ve aldığımız kararların hepsi geçici.” dedi.

BDDK'nin son kararı sonrasında şirketlerin kur korumalı mevduata (KKM) yönelebilecekleri, ya da ellerindeki dövizle ithalata ağırlık verip dış ticaret açığını artıracakları gibi eleştiriler konusunda Bloomberg'in sorularını yanıtlayan Nebati, “Etkisini gördük. Burada firma sayısından ve belirlenen rakamdan ziyade etkisi ve verdiği mesaj önemli. Biz, piyasada ne oluyor ne bitiyor her şeyin farkındayız ve diyoruz ki, paralarını alıp gidip bu parayla döviz alma.” diye konuştu.

‘DÖVİZLE İŞİNİZ YOK’
Nebati, uygulamanın süresiyle ilgili hedefleri konusunda da “Aldığımız bütün kararlar daimi kararlar değil. Hepsi geçici. Dövizle işiniz yok, TL ile iş yapın diyoruz.” dedi. Bakan “Kayseri'de cuma günü adımlarımızı attık, atmaya da devam edeceğiz dedik, sonra da 5'ten sonra o açıklamayı yaptık.” diye konuştu.

Nebati, enflasyona endeksli tahvil konusunda şu an için yeni bir adım planlamadıklarını da ifade etti. Bakan Nebati, son dönemde kendisinin de dahil edildiği kabine revizyonu iddiaları ve ekonomi yönetiminde fikir ayrılıkları yaşandığı iddialarının anımsatılması üzerine de iddiaları esprili dille yalanlarken, “Yok danışmanlarla kavga etmişim, yok başkasıyla ters düşmüşüm hepsi boş dedikodu” dedi ve Erdoğan başkanlığında ekonomide eşgüdüm içinde adımlar attıklarını söyledi.
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