Bakan Soylu: 1200 mahalle yabancıların ikametine kapatılacak

"Ülke istila ediliyor" cümlesini değerlendiren Bakan Soylu, "2010 yılından itibaren Almanya, birçok uyruktan 1 milyon 354 bin 200 kişiyi vatandaş yapmış. Bunların içerisinde Suriyeliler de var, Türkler de var, başka uyruklar da var. Peki Almanya niye vatandaş yapıyor. Bunun kendine ait ekonomik ve sosyal sebepleri var. 650 bin Suriyelinin de Almanya'da vatandaş olabilme hakkı var. Türkiye'nin bir göç strateji belgesi var. Türkiye'nin gerek kaçak göçle alakalı gerek göç eylem planıyla alakalı bir süreci devam etmektedir. Kaçak göçün kaynağında durdurulması. Örneğin kaynağı neresi Afganistan... Bunu nasıl durdurabiliriz. Etkili sınır güvenliği tedbirleri almak. Ne yaptık, sınır duvarları, optik kuleler... Kaçak göçü engellemek için bir mücadele yaptık." dedi.





İKAMET İZNİ

İkamet izniyle ilgili de konuşan Bakan Soylu, '10 Şubat 2022'den itibaren Turizm vizesiyle gelerek süresini bitirenlerin ikametine izin vermiyoruz. Eğer bir kişi ev satın alırsa, diyelim ki 10 bine 10 bine metruk ev aldı. Biz bunu değiştirdik. Dedik ki büyükşehirlerde 75 bin dolara ev satın alıyorsan sana ikamet veririz. Sahte kira kontratları vardı, artık notere ev sahibiyle birlikte gidecek. İkamet izni yabancıların yaptırmak zorunda olduğu sağlık sigortaları vardı, maalesef burada da sahtecilik vardı. Burada da tedbir aldık. Sigorta düzenleme merkeziyle konuştuk, bu poliçelerin işlevselliğini artırmak için birtakım kararlar aldık. Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla görüştük, uzun bir ikamet alsa da 6 aylık bir süreye geçtik. Sahte olup olmadığı ikamet aldığında artık ortaya çıkıyor.' ifadelerine yer verdi.





"YENİ GELENLERİ TESPİT ETMEK İÇİN KAMP SİSTEMİNİ DEVREYE KOYACAĞIZ"

Türkiye'ye özellikle Şam'dan çok fazla Suriyeli geldiğini de söyleyen Bakan Soylu, "Gelenleri Hatay'daki kamplarımızdan birine alacağız, belli bir süreç içerisinde burada barındıracağız. Nereden geldiğini tespit ettikten sonra geri göndermiş olacağız. Yeni gelenleri tespit etmek için kamp sistemini devreye koyacağız." dedi.





"YAKLAŞIK 1200 MAHALLE İKAMETE KAPATILACAK"

Soylu açıklamasında, "Ülkemizde yabancıların belirli bölgelerde yoğunlaşmasının önlenmesi amacıyla yabancı sayısının toplam kişi sayısına oranının yüzde 25'i geçtiği toplam 781 mahalle tüm yabancılar için ikamete kapatılmıştı. 1 Temmuz 2022 tarihinden olan oranın yüzde 20 olarak uygulanması sağlanacaktır. Böylelikle yaklaşık 1200 mahalle ikamete kapatılmış olacaktır" ifadelerine yer verdi.





GÖNÜLLÜ GERİ DÖNEN SURİYELİ SAYISI

Gönüllü geri dönen Suriyelilerin sayısı da açıklayan Bakan Soylu bu rakamın 506 bin 280 olduğunu belirtti. Soylu, 'Bir de bizim uyum eğitimlerimiz var. Bunları devam ettiriyoruz ve devam ettireceğiz. Göç festivallerimiz var. Tiyatro projelerimiz var. 730 bin Suriyeli çocuk eğitim gördü. En büyük uyum eğitimi budur zaten.' açıklamasını da yaptı.





KURBAN BAYRAMI'NDA DA BAYRAM İZNİ UYGULAMASI OLMAYACAK

Bakan Soylu, Ramazan Bayramı gibi Kurban Bayramı'nda da Suriyeliler için bayram izni uygulaması olmayacağını bildirdi. Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;





Kaçak göçmenleri yakaladık. Örneğin yabancı terörist savaşçı yakaladın, geri göndermek istedin, ilgili ülke kabul etmedi, ne yapacaksınız? Birçok insanı gönderdik. Kimi yakaladıysak ülkesine gönderdik. Bazı ülkeler kabul etmedi. Nereye göndereceksiniz. Uluslararası kurallara göre hareket etmeye maruz kaldığınız durumlar da var. Sağlıklı bir geri gönderme merkezi kuramazsanız en önemli adımda aksarsınız.





1 milyon 246 bin göçmeni yurt içinde yakalamışız. 361 bin 740 kişiyi biz bugüne kadar göndermişiz. Diğerleri ne olmuş, uluslararası korumaya başvurmuşlar.





Toplam 506 bin 280 kişi de gönüllü olarak Suriye'ye geri dönmüş. Yunanistan'ın yaptığını yapmadık. Yunanistan'ın yaptığı insanlık ayıbını dünyaya anlatan da biziz.





İdlib'de sınırın ötesinde briket ev yapıyorsunuz. Afganistan'a iyilik treni gönderiyorsunuz. Uluslararası ve kendi STK'larla yönetiyorsunuz ve göçü kaynağında durdurmak istiyorsunuz. Eğer göçü kaynağında durdurmasaydık 8 milyon insan da, 6 milyonu Suriyeli, 2 milyonu İranlı, onlar da gelecekti. Bu büyük bir politikadır.





Güvenlik duvarları yapıyoruz, elektro optik kuleler yapıldı, termal kameralar... 2 milyon 620 bin civarında kaçak göçmen engelleniyorsa önlemler sayesinde. Göçmen kaçakçılarının göçmenleri kaçırdığı noktaları tespit ederek, onları yakalayabilme kabiliyetine sahibiz.





Van Gölü, göçmen kaçakçılığında önemli bir noktaydı. Sahil Güvenlik'e Van Gölü'nü verdik. 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren devam ediyor.





"SINIR DIŞI OLAYI KOLAY DEĞİL"

Sınır dışı konusunda da Türkiye geçen yıl toplam sınır dışı oranını yüzde 11'den yüzde 53'e çıkarmış oluyoruz. Yakalanan kaçak göçmenin yüzde 53'ünü geri gönderiyoruz. Sınır dışı olayı kolay değil. Önce kimliğini tespit edeceksin, ülkesini tespit edeceksin. Örneğin ülkeye geldiğinde pasaportunu yırtıyor, üzerinde belge bırakmıyor.





Afganistanlı kaçak göçmenler de sınır dışı oranı yüzde 39. Dün Afganistan'a sınır dışı oranının en yüksek olduğu gün oldu. Hem yakalanması hem de sınır dışı edilmesi. Birçok ülkeyle geri kabul anlaşmamız var. Bu ülkelerin sayısını artırmak istiyoruz.





Geri gönderme merkezlerimizde toplam 25 bin geri gönderilecek insan var. Yakalanan toplam kaçak göçmen sayısı 110 bin. Biz kaçak göçle mücadeleye bugün başlamadı, bize haksızlık yapılıyor. Kaçak göçle canhıraş bir mücadele yaptık, yapıyoruz. Her ay kaçak göçle mücadele operasyonu yapıyoruz.





Aldığımız kararlardan biri şu, dün itibarıyla uygulamaya geçti. Yılbaşında bir karar aldık, dedik ki, Türkiye'de vize serbestisi olan ülkeler var buradan gelenler var, bir kısmı geri dönmüyor. Baktık ki bu rakam büyümüş. Vize serbestisiyle gelip bunu ihlal edenlerin oranı kaçak göçenler içerisinde yüzde 28. Bu konuyu değerlendirmek için komisyon kurduk. Artık vize başvurularında parmak izi alıyoruz, vize alırken taahhütname imzalattık. Gelişi durdurabilmek için. Pasaportu yırtıyorlar dedim ya, aklı evveller ne demek istiyor dedi. Parmak izi aldığımız için ülkesini söylemese de ülkesine geri gönderebiliyoruz. Yerli ve milli parmak izi makinemiz çalışıyor. Dünyada 7 ülkede var biri de biziz. İstanbul havalimanında başlandı, diğer yerlerde de başlatacağız.





Gelelim taksi uygulamasına, valiliklere genelge gönderdik. Bir ilden başka bir ile götürüyor. Bundan sonra yabancıyı gördükten sonra senin bu ülkede kalma iznin var mı sorusunu sorma yetkisi getirdik. Taksilere bu yükümlüğü getirdik. Bunu yapmazsa kanun diyor ki sen ya göçmen kaçakçısısın ya da insan kaçakçısısın. Biz böyle mücadele ederken, aman ben 3 kuruş kazanayım diyenlere engel oluyoruz. Aynısı tır parklarında. Kameralar yerleştirdik.



