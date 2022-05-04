Bakan Soylu: Bu bayram can kaybı yüzde 58 düştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu bayramda trafik kazalarında geçen bayramlara göre can kaybının yüzde 58 azaldığını söyledi. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Soylu, "Dikkatli olalım, kurallara hep birlikte uyalım" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu bayramda trafik kazalarında geçen bayramlara göre can kaybı yüzde 58 azaldı" dedi. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bu bayramda trafik kazalarında geçen bayramlara göre can kaybı yüzde 58 azaldı. Dönüş yolculuğu yavaş yavaş başlıyor. Dikkatli olalım, kurallara hep birlikte uyalım. Bayramınız kemerli olsun” ifadelerini kullandı.





"Bu yıl 1707 trafik kazası meydana geldi"



