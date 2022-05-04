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Bakan Soylu: Bu bayram can kaybı yüzde 58 düştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu bayramda trafik kazalarında geçen bayramlara göre can kaybının yüzde 58 azaldığını söyledi. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Soylu, "Dikkatli olalım, kurallara hep birlikte uyalım" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu: Bu bayram can kaybı yüzde 58 düştü

04 Mayıs 2022 Çarşamba 22:24

 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu bayramda trafik kazalarında geçen bayramlara göre can kaybı yüzde 58 azaldı" dedi. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bu bayramda trafik kazalarında geçen bayramlara göre can kaybı yüzde 58 azaldı. Dönüş yolculuğu yavaş yavaş başlıyor. Dikkatli olalım, kurallara hep birlikte uyalım. Bayramınız kemerli olsun” ifadelerini kullandı.

"Bu yıl 1707 trafik kazası meydana geldi"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ise bayram nedeniyle alınan yoğun trafik tedbirleri ve ‘Bayramınız Kemerli Olsun’ kampanyası sonucunda geçen yıllara oranla ölümlü trafik kazalarında düşüş yaşandığı belirtilerek, “Son 10 yılda bayram tatil süresi 5 gün olan Ramazan Bayramı tatilleri kıyaslandığında bu yıl, kaza sayısında yüzde 37, ölümlü kazalarda yüzde 52, kazalara bağlı can kaybı sayısında  yüzde 58, yaralı sayısında ise yüzde 44 azalış görüldü. 5 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince bu yıl 1707 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan 26 kişi hayatını kaybetti. Bayramın bugün son günü olması dolayısıyla dönüş trafiği de başladı. Güvenlik trafik için vatandaşlarımızdan yasal hız sınırına uymalarını, seyir halindeyken cep telefonu kullanmamalarını rica ediyoruz” denildi.
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