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Bakan Soylu Gebze'ye geliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün emniyet kemeri uygulaması için Kocaeli'ye geliyor

Bakan Soylu Gebze'ye geliyor

30 Nisan 2022 Cumartesi 12:44

 “Bayramınız Kemerli Olsun" mottosuyla, 30 Nisan 2022 Cumartesi günü saat Gebze uygulama noktasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımı ile farkındalığı arttırmak amacıyla emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirilecek. Uygulama esnasında seyir halindeki vatandaşlara trafik kuralları ve emniyet kemeri kullanımının önemine ilişkin bilgilendirme yapılacak.

Soylu, Ramazan Bayramı nedeniyle alınan tedbirleri yerinde görmek için bazı illerde belirlenen noktalara ziyaret yapacak. Kocaeli'de de Gebze uygulama noktasını ziyaret edecek. Alınan tedbirleri inceleyecek.

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Anahtar Kelimeler
KocaeliİzmitçayırovaDaricaGebze
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