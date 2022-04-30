Bakan Soylu Gebze'ye geliyor

“Bayramınız Kemerli Olsun" mottosuyla, 30 Nisan 2022 Cumartesi günü saat Gebze uygulama noktasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımı ile farkındalığı arttırmak amacıyla emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirilecek. Uygulama esnasında seyir halindeki vatandaşlara trafik kuralları ve emniyet kemeri kullanımının önemine ilişkin bilgilendirme yapılacak.



