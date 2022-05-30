Bakan Varank ile Azerbaycan’da Bilim Şov

2018'den bu yana T3 Vakfı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Türkiye’nin en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST 26-29 Mayıs tarihlerinde Azerbaycan’da gerçekleştiriliyor. Kocaeli Bilim Merkezi de atölye çalışmaları ve bilim şovlar ile Bakü’deki yerini aldı.













TEKNOFEST AZERBAYCAN BAŞLADI

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın (T3 Vakfı) ortak yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan 26 Mayıs tarihi itibariyle başladı. Festivalin açılış törenine, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşat Nebiyev, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile Türk ve Azerbaycan'dan çok sayıda kurum ve şirketin üst düzey yöneticisi katıldı.













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