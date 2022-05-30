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Bakan Varank ile Azerbaycan’da Bilim Şov

TEKNOFEST Azerbaycan etkinliğine katılan Kocaeli Bilim Merkezi’nin standındaki eğlenceli atölyeler ve bilim şovlar yoğun ilgi görüyor

Bakan Varank ile Azerbaycan'da Bilim Şov

30 Mayıs 2022 Pazartesi 09:47

 2018'den bu yana T3 Vakfı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Türkiye’nin en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST 26-29 Mayıs tarihlerinde Azerbaycan’da gerçekleştiriliyor. Kocaeli Bilim Merkezi de atölye çalışmaları ve bilim şovlar ile Bakü’deki yerini aldı. 






TEKNOFEST AZERBAYCAN BAŞLADI
Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın (T3 Vakfı) ortak yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan 26 Mayıs tarihi itibariyle başladı. Festivalin açılış törenine, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşat Nebiyev, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile Türk ve Azerbaycan'dan çok sayıda kurum ve şirketin üst düzey yöneticisi katıldı.






KOCAELİ BİLİM MERKEZİ’NE İLGİ
TÜBİTAK Bilim Merkezleri alanında yer alan Kocaeli Bilim Merkezi standında birbirinden eğlenceli atölyeler ve bilim şovlar, Azerbaycanlı ziyaretçilerle birlikte gerçekleştiriliyor. Festivalin açılış törenine katılım sağlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da gerçekleştirilen bilim şovda Müzeler Şube Müdürü Dr. Kemal Taha Hülagü, eğitmenler Özcan Sarıca ve Seracettin Karaosmanoğlu’ndan oluşan Kocaeli Bilim Merkezi ekibinin yanında yer aldı. Bakan Varank ile birlikte gerçekleştirilen Bilim Şov alandaki ziyaretçilerden yoğun ilgi görürken birbirinden eğlenceli anlara sahne oldu.



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