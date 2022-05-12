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Balçık Mezarlığı’na Cuma ve Pazar günleri ücretsiz otobüs seferleri

Darıca Belediyesi tarafından Balçık Mezarlığı’na düzenlenen ücretsiz otobüs seferleri vatandaşların talebi doğrultusunda haftada iki güne çıkarıldı. Her cuma saat 10.00 ve 14.00 ile pazar günleri ise saat 10.00’da ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek.

Balçık Mezarlığı'na Cuma ve Pazar günleri ücretsiz otobüs seferleri

12 Mayıs 2022 Perşembe 11:04

 Darıca Belediyesi tarafından Balçık Mezarlığı’na düzenlenen ücretsiz otobüs seferleri vatandaşlardan gelen yoğun talep sonrası haftada iki güne çıkarıldı. Her hafta Cuma günleri öğleden önce ve öğleden sonra iki sefer olarak düzenlenen otobüs seferleri hafta içi çalışan ve hafta sonu da mezarlık ziyareti yapmak isteyen vatandaşların isteği üzerine Pazar günleri de yapılacak. Darıca’dan Balçık Mezarlığı’na ulaşmak isteyenler için Cuma günleri öğleden önce saat 10.00 ve öğleden sonra saat 14.00 olmak üzere iki sefer düzenlenecek. Ayrıca hafta sonu mezarlık ziyareti yapmak isteyenler için de Pazar günleri saat 10.00’da otobüsler vatandaşları ücretsiz olarak Balçık Mezarlığına götürüp getirecek. Cumhuriyet Meydanı’ndan kalkacak otobüsler İstasyon Caddesi, Dr. Zeki Acar Caddesi, Gaffar Okkan Caddesi, Lokman Hekim Caddesi, Battal Gazi Caddesi, Atatürk Caddesi ve Aşıroğlu Caddesi gibi Darıca’nın farklı mahallelerinden geçerek duraklarından vatandaşları alarak Balçık Mezarlığı’na götürecek. Aynı şekilde otobüsler Balçık’tan vatandaşları Darıca’ya getirecek. Otobüs güzergahı ve durakları için detaylı bilgi almak isteyenlerin 0549 737 60 24 numaralı telefonu arayabileceği belirtildi.

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