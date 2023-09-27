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Balçık ve Pelitli’ye Yeni TIR Parkı

Gebze Belediyesi Başkanı Zinnur Büyükgöz, Balçık ve Pelitli Mahallelerinde yapımı devam eden TIR ve kamyon parklarını ziyaret etti.

Balçık ve Pelitli'ye Yeni TIR Parkı

27 Eylül 2023 Çarşamba 14:59

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları ile sanayi ve teknoloji kenti Gebze’ye kazandırılacak olan lojistik merkezi projeleri çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Başkan Büyükgöz Pelitli’de 26.422, Balçıkta ise 44.510 metrekare alana sahip TIR ve kamyon parkı çalışmalarını yerinde inceledi. Günde 5 bin TIR ve kamyonun giriş yaptığı Gebze’de Lojistik Merkezlerinin büyük önem taşıdığını belirten Başkan Büyükgöz Pelitli Lojistik Merkezi’ne gerçekleştirdiği açıklamasında ‘Şu anda Pelitli Mahallemizde kamyon ve TIR parkı olarak inşaat çalışmaları devam eden alandayız. Malumunuz Gebze sanayi kenti ve bunun getirdiği sonuçlardan biri de büyük araçların çokluğu. Günde 5 bin TIR ve kamyon doldur boşalt yapıyor. Dolayısıyla kamyon, TIR otoparklarına ve lojistik merkezlere ihtiyaç duyuluyor. Bizler de burada 4. Etap olarak 360 tır kapasiteli ve beraberinde sosyal tesislerin, tamirhanelerin olduğu bir tesis inşa ediyoruz. Önümüzdeki süreçte ihalesini gerçekleştireceğiz. Şimdiden Gebze’mize ve Gebze trafiğine hayırlı olsun diyoruz’ ifadelerini kullandı.

ÜRETİMİN ODAĞI

Başkan Büyükgöz Pelitli Lojistik Merkezi sonrasında Balçık Mahallesi’nde yapımı devam eden TIR ve kamyon parkını da ziyaret etti. Çalışmaları yerinde inceleyerek detaylar hakkında bilgi alan Başkan Büyükgöz ihtiyaç durumunda alanın, alternatifli çözüm metodu ile işlevsel olarak kullanılabileceğini vurgulayarak ‘Şu anda Balçık Mahallemizde yine Gebze’mizin temel ihtiyaçlarından biri olan kamyon TIR parkımızın beşinci etabındayız. Burada ihtiyaca bağlı olarak alternatifli çözüm metoduna gidebilir ve  belki konteyner park olarak da kullanabiliriz. Gebze üreten şehir, ihracat şehri ve dünyada üretimin odağı olarak tescillenmiş durumda. Dolayısıyla yoğun bir kamyon ve TIR parkı ihtiyacı var. Bizde belediye olarak çevre görüntülerin, temizlemek görsel kirliliği ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Şimdiden Gebze’mize hayırlı olsun diyorum’


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