Ballıkayalar Tırmanış Şenliği başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları ile doğal güzelliği korunan Ballıkayalar Tabiat Parkı, dağcılık, kamp, trekking, kaya tırmanışları ve kanyon sporları için önemli bir bölgede yer alıyor. Büyükşehir’in düzenlediği Türkiye’nin en uzun soluklu kaya tırmanış organizasyonu olan Ballıkayalar Tırmanış Şenliği'nde yerli ve yabancı tırmanıcılar bir araya gelecek. Gebze’ye bağlı Tavşanlı Köyündeki Gebze Ballıkayalar Tabiat Parkı, zengin bir biyo-çeşitliliğe de ev sahipliği yapıyor.

KONSER, SÖYLEŞİ, EĞLENCE ATÖLYELERİ VE ÖDÜL

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü İzcilik ve Doğa Sporları biriminin organize edeceği “Ballıkayalar Tırmanış Şenliği”, 28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde Ballıkayalar Tabiat Parkında gerçekleşecek. Kocaeli’de faaliyet gösteren dağcılık kulüplerinin destek ve katılımlarıyla da gerçekleşecek olan Ballı Kayalar Tırmanış Şenliği; konser, söyleşi, eğlenceli atölyeler ve ödüllü yarışmayı kapsayan bir konseptte kaya tırmanışını profesyonel olarak yapan tırmanıcıları, amatörleri ve doğaseverleri buluşturacak.

BİRİNCİYE 7 BİN TL

İki gün boyunca federasyondan görevli hakemlerin koordinasyonunda, üst düzey tırmanışçıların katılımı ile belirlenen rotalarda Gençler-Kadınlar-Erkekler ve Masterlar olmak üzere 4 kategoride Kaya Tırmanışı yarışmaları gerçekleşecek. Yapılacak organizasyonda 15 yaş üstü vatandaşlar da uzman eğitmenler eşliğinde tırmanma deneyimi yaşayacak. Şenliğin başvuruları Google Form üzerinden alınacak. 1. gün Eleme ve Yarı Final Yarışmaları, 2. gün Final Yarışmalarının yapılması planlanan Ballıkayalar Tırmanış Şenliği, final yarışları sonrasında dereceye giren sporcuların ödüllerini almasıyla sona erecek. Birinciye 7.000 TL, ikinciye 6.000 TL, üçüncüye ise 5.000 TL hediye çeki verilecek.

BALLIKAYALAR TIRMANIŞ ŞENLİĞİ PROGRAM ETKİNLİĞİ

Sahne

· 28 Mayıs 2022, Cumartesi 16:00 – Coşkun Aral Söyleşisi

· 28 Mayıs 2022, Cumartesi 20:30 - Can Gox Konseri



Etkinlikler: 28-29 Mayıs 2022

· Trekking - İzci Ormanda (günde 3 seans)

· Pedal Board Etkinliği (Gökalp Saklı)

· Tırmanma Duvarı (15 yaş altı)

· Survivor Parkuru (15 yaş altı)

· Move Board Etkinliği

· Ballıkayalar’da Tırmanış Deneyimi (15 yaş üstü)

· Slackline

Fenomen: 28-29 Mayıs 2022

· Cumartesi Dağcıları (vlog ve sosyal medya paylaşımları)

Kaya Tırmanışı Yarışı (Sporcular katılım sağlayacaktır)

· 28 Mayıs - Eleme ve Yarı Final Yarışı

· 29 Mayıs - Final Yarışı

· 29 Mayıs - Ödül Töreni

Kategoriler Ödüller

· Kadınlar (18-40 yaş arası) Birincilik ödülü 7.000 TL hediye çeki

· Erkekler (18-40 yaş arası) İkincilik ödülü 6.000 TL hediye çeki

· Master Kadınlar (40 yaş üzeri) Üçüncülük ödülü 5.000 TL hediye çeki

· Master Erkekler (40 yaş üzeri)

DOĞAL GÜZELLİĞİ KORUNAN BALLIKAYALAR

Gebze'ye bağlı Tavşanlı Köyü'ndeki "Tabiat Parkı ve Doğal Sit Alanı" ilan edilen Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları ile doğal güzelliği korunan Ballıkayalar Tabiat Parkı’nın içinde yer aldığı Ballıkayalar Vadisi, 1,5 kilometre uzunluğunda 40-80 metre genişliğindedir. Dağcıların iniş ve tırmanış yaptıkları Ballıkayalar Vadisi, kireç taşlarının erimesi sonucu gelişen jeomorfolojik şekilleri ile karstik boğazdır. Vadi içinde göl, şelaleler ve Ballıkaya Deresi'ne ulaşan travertenler üzerinde seyir terasları bulunmaktadır. Kamping için çadır kurmaya elverişli düzlüklerin bulunduğu kanyonda doğu ve batıdaki sırtlarında yürüyüş alanları bulunmaktadır.

TÜRKİYE’NİN İLK KAYA TIRMANIŞ BAHÇESİ