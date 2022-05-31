Ballıkayalar Tırmanış Şenliğinde Gerçekleşti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Dağcılık Federasyonu koordinasyonunda organize edilen Türkiye’deki uluslararası standartlara uygun ilk tırmanma etkinliği “Ballıkayalar Tırmanış Şenliği” adı altında gerçekleşti. Ballıkayalar Tabiat Parkında gerçekleşen, Kocaeli’de faaliyet gösteren dağcılık kulüplerinin destek ve katılımlarıyla düzenlenen Ballı Kayalar Tırmanış Şenliğinde konser, söyleşi, eğlenceli atölyeler ve ödüllü yarışmayı kapsayan bir konsept uygulandı. Etkinlikte profesyonel kaya tırmanıcıları, amatörler ve doğaseverler buluştu.





KONSER, SÖYLEŞİ, EĞLENCE ATÖLYELERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları ile doğal güzelliği korunan Ballıkayalar Tabiat Parkı, dağcılık, kamp, trekking, kaya tırmanışları ve kanyon sporları merkezi olarak dikkat çekiyor. Ballıkayalar Tırmanış Şenliği'nde yerli ve yabancı tırmanıcılar bir araya geldi. Türkiye’nin en uzun soluklu kaya tırmanış organizasyonuna Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ve Gebze Gençlik Kolları Başkanı Enes Altuntaş katıldı. Başkan Büyükakın’ın konuşmasının ardından gazeteci-yazar Coşkun Aral’ın söyleşisi gerçekleşti ve etkinlikler başladı.





ÇEVRE KORUMADA TÜRKİYE BAYRAĞI ÖNDE TAŞIMALI







Türkiye’de uluslararası standartlarda düzenlenen ilk tırmanma etkinliğinde konuşma yapan Başkan Büyükakın, Kocaeli’nin doğa sporlarının merkezi olabileceğine dikkat çekti. Başkan Büyükakın konuşmasında çevre bilincinin öneminden bahsetti. Başkan Büyükakın, “Türkiye’de ilk kez uluslararası standartlarda bir organizasyon yapıldı. Kocaeli sanayi şehri diye anıldığından gri şehir algısı vardı bu sebeple haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Kocaeli’nin %50’si ormandır. İki deniz, bir göl ve kayak merkezimiz var. Kocaeli ekstrem doğa sporları ve su sporlarının merkezidir. Yapmamız gereken farkındalık oluşturmak. Çevre duyarlılığında da en hassas ülke Türkiye olmalı, hep birlikte bu mücadeleyi vermeliyiz. Çevremizi korumalıyız. Kıyamet bile kopuyor olsa ağaç dikin diyen çevreci bir Peygamberin ümmetiyiz. Bu sebeple çevre koruyuculuğunda Türkiye bayrağı önde taşımalı. Bizler dikkat etmezsek bu dünya yaşanmaz hala gelecek. Bizler için değil çocuklarımız için iyi bir gelecek bırakmalıyız. Hep birlikte çevre bilincini dünyaya yaymamız gerekiyor. En önemlisi çocuklarımızı bu bilinçle yetiştirmenizi istiyorum” dedi.





İLK GÜN SÖYLEŞİ KONSER YARI FİNAL COŞKUSU







Zengin bir biyo-çeşitliliğe de ev sahipliği yapan Gebze’ye bağlı Tavşanlı Köyündeki Gebze Ballıkayalar Tabiat Parkı, hafta sonu tırmanış şenliği ile renkli görüntülere sahne oldu. Doğa Sporları Organizasyonunda ilk günde yarı final eleme yarışları düzenlendi. Katılımcılar 1,5 km parkurda İzci Ormanda Trekking, Pedal Board, Tırmanma Duvarı (15 yaş altı), Survivor Parkuru (15 yaş altı), Move Board, Ballıkayalar’da Tırmanış Deneyimi (15 yaş üstü) etkinliklerine katıldı. Akşam Saat 20:00’de Can Gox Konseri gerçekleşti.





İKİNCİ GÜN ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU







İki gün boyunca federasyondan görevli hakemlerin koordinasyonunda, üst düzey tırmanışçıların katılımı ile belirlenen rotalarda Gençler-Kadınlar-Erkekler ve Masterlar olmak üzere 4 kategoride Kaya Tırmanışı yarışmaları gerçekleşti. Cumartesi eleme ve yarı final yarışmaları, pazar günü final yarışmaları yapıldı. Ballıkayalar Tırmanış Şenliği, final yarışları sonrasında dereceye giren sporcuların ödüllerini almasıyla sona erdi. Birinciye 7.000 TL, ikinciye 6.000 TL, üçüncüye ise 5.000 TL hediye çeki verildi.





BALLIKAYALAR TIRMANIŞ ŞENLİĞİNDE ÖDÜLLER SAHİPLERİ

Kategoriler Ödüller

Kadınlar (18-40 yaş arası) Birincilik ödülü 7.000 TL hediye çeki

1. Selma Yavşan

2. Ayperi Su Karakoyun

3. Çiğdem Bozdemir

Erkekler (18-40 yaş arası) İkincilik ödülü 6.000 TL hediye çeki

1. Tugay Elbasan

2. Emir İspirli

3. Burç Emre Altuntaş

Master Kadınlar (40 yaş üzeri) Üçüncülük ödülü 5.000 TL hediye

1. Ayşen Aydın

2. Aynur Zorlu Yaşar

Master Erkekler (40 yaş üzeri)

1. Cevat Demirci

2. Sönmez Erkaya