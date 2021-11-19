GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Balyanoz Sahil Parkı Gece Bir Başka Güzel Olacak

Kocaeli ve İstanbul Anadolu Yakasının yeni cazibe merkezlerinden olacak Darıca Balyanoz Koyu Parkı, yeni aydınlatma sistemiyle gece bir başka güzel

Balyanoz Sahil Parkı Gece Bir Başka Güzel Olacak

19 Kasım 2021 Cuma 09:08

 


 

Kocaeli’nin ve İstanbul Anadolu Yakası’nın yeni cazibe merkezlerinden birisi olacak Darıca Balyanoz Koyu Sahil Parkı’nda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları hummalı bir şekilde sürüyor. Birçok imalatı bitirilen sahil parkının aydınlatma işleri de tamamlandı. Aydınlatma direklerinden süzülen ışıklarla Balyanoz Koyuna ayrı bir güzellik katan sahil parkı, yakın zamanda vatandaşların hizmetine sunulacak.   

 

TENİS KORTU, OTOPARK, OYUN GRUPLARI

Bayramoğlu Sahil Parkı’nın hemen yanında inşa edilen Balyanoz Sahil Parkı için Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, tenis kortunun boya ve tel çit işlerini önümüzdeki günlerde bitirecek. İçerisinde mescit, tuvalet ve deponun bulunduğu binanın inşası tamamlandı. Sahil parkına gelecek vatandaşların araçlarını park edeceği iki otoparkın da asfalt serimi ve bordür imalatları gerçekleştirildi. Yeşil alanlarda çimlendirme için tohum serpme yapan Büyükşehir ekipleri, çocuk oyun gruplarını kurdu. Spor aletlerinin ise montaj işleri önümüzdeki günlerde devam edecek. Sahilde kurulan iskelelerin ahşap zemin kaplamaları bitirildi ve korkuluk montajları yapılıyor.  

 

BASKETBOL SAHASI, BİSİKLET VE YÜRÜYÜŞ YOLLARI

Balyanoz Koyu Sahil Düzenleme Projesi kapsamında sahil parkı içerisinde basketbol sahası, fitness alanları, mescit, tenis kortu, çocuk oyun alanı, kafeterya, otopark, bisiklet ve yürüyüş yolu, meydan gibi sosyal tesis ve mekânlar inşa edilecek. Balyanoz Koyu’ndaki sahil parkı, vatandaşların yeni yaşam alanı olacak.

 

DARICA’YA ÖNEMLİ YATIRIM

Kocaeli’nin cazibe merkezlerinden birisi olan Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı’nı vatandaşların hizmetine sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Balyanoz Koyu Sahil Düzenleme Projesi ile Darıca’ya önemli bir yatırımı daha gerçekleştiriyor. İçerisinde her yaştan vatandaşın iyi vakit geçirebileceği Balyanoz Koyu’nda inşa edilen sahil parkı, bölgenin yeni cazibe merkezlerinden birisi olacak.

 


 














Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İtfaiye’nin Yeni Binasında Yoğun Çalışma İtfaiye’nin Yeni Binasında Yoğun Çalışma
Zerdali’nin Patilik’te İnanılmaz Değişimi Zerdali’nin Patilik’te İnanılmaz Değişimi
CUMA HUTBESİ CUMA HUTBESİ
Cumamız Mübarek Geçmişlerimize Rahmet Olsun Cumamız Mübarek Geçmişlerimize Rahmet Olsun
BAŞKAN KOCAMAN KOCAELİ GÜZEL SANATLAR LİSESİ’NDE BAŞKAN KOCAMAN KOCAELİ GÜZEL SANATLAR LİSESİ’NDE
Başkan Şayir’den Başarılı Öğrencilere Kamp Ödülü Başkan Şayir’den Başarılı Öğrencilere Kamp...
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

İtfaiye’nin Yeni Binasında Yoğun Çalışma
Kocaeli İtfaiyesi’nin her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde planlanan yeni hizmet binası ve eğitim...

Haberi Oku