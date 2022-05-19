Barbaros Dönüşüm Projesinde ilk imzalar atıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde projelendirilen kentsel dönüşüm alanlarında çalışmalar sürüyor. Kocaeli’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ardından Büyükşehir, Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi’nde de uzlaşma sürecine başladı.

HAK SAHİPLERİNİN İLGİSİ YOĞUN

Uzlaşma süreci başlayan Körfez İlçesi Barbaros Mahallesi Riskli Alanda yer alan hak sahipleri ile ilk imzalar atılmaya başladı. Büyükşehir tarafından uzun süren çalışmalar neticesinde belirlenmiş olan dönüşüm senaryosuna uygun olacak şekilde başlayan sürece hak sahipleri yoğun ilgi gösteriyor.

534 ADET KONUT YAPILACAK