Barınma Merkezi’nde kalan vatandaşlara sağlık eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezlerinde bulunan vatandaşlara Covid-19 salgınına karşı akciğer kapasitesini artıran ve güçlendiren solunum egzersizleri eğitimi verildi.

SAĞLIK EĞİTİMLERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezlerinde kalan vatandaşların Covid-19 salgınına karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek ve hastalıklara karşı vücut direncini arttırmak için sağlık personeli tarafından verilen eğitimler devam ediyor.

SOLUNUM EGZERSİZLERİ

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü’nde görevli uzman personel tarafından verilen eğitimlerde Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezlerinde bulunan vatandaşlara enfeksiyondan korunma ve kontrol ilkeleri, Covid-19 hastalığı ile uyumlu yakınmalar (ateş, öksürük veya solunum sıkıntısı) olması durumunda yapılması gerekenler hakkında bilgiler sunuldu. Eğitimlerde Covid-19 ve diğer hastalıklardan dolayı oluşabilecek solunum yolu hastalıklarında kişinin hastalığı hafif atlatabilmesi için akciğer kapasitesini artıran ve güçlendiren solunum egzersizleri yaptırıldı.

KİŞİYE ÖZEL EGZERSİZLER

Akciğer kapasitesini artıran ve güçlendiren solunum egzersizleri eğitiminin yanı sıra hareket kısıtlığına bağlı oluşabilecek hastalıkları (fiziksel, psikolojik ve sosyolojik) engellemek amacıyla Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezinde kişiye özel egzersizler uygulamalı olarak yaptırıldı.