Başaran: “Saldırı HDP’ye değil Demokratik siyasete yapılmıştır”

Kışkırtıcı, hedef gösterici, ayrıştırıcı bir siyasetle iktidarı koruma çabasının Türkiye'yi oldukça karanlık bir sürece götürdüğünü ifade eden başkan Başaran, “Böylesi bir ortamda HDP İzmir İl Binasını hedef alan ve parti çalışanı Deniz Poyraz'ın öldürülmesiyle sonuçlanan saldırı, demokrasiyi, halk iradesini ve ülkemizin geleceğini hedef almaktadır. Mafyalara, çetelere koruma verip demokrasi, barış mücadelesi yürütenleri koruyamayan devlet güçlerini, halkın güvenliği başta olmak üzere bu tür siyasal cinayetlerin önünü açan ayrımcı, kışkırtıcı, kutuplaştırıcı siyaseti kendisine düstur edinen siyasal iktidarı ve onun İçişleri Bakanını şiddetle kınıyoruz. Kullanılan kutuplaştırıcı dil ve hedef gösterme kültürü bir kez daha demokrasiye darbe vurmuştur. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, Genel Başkan Yardımcımız Selçuk Özdağ’a, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yapılan saldırılara alkış tutanlar gelinen noktanın da sorumlusudur. 60-70 yaşındaki sanatçı ve gazeteciler açıklamaları nedeniyle kelepçe ile gözaltına alınırken, bu olayın failine yapılan muamele de dikkat çekicidir. İnşallah Ogün Samast gibi Türk Bayrağı önünde pozları çıkmaz. Halkımızı provakasyonlara karşı sağ duyulu davranmaya davet ediyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden Deniz Poyraz’a Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz” dedi