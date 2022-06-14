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Başkan: Ankara’da yaraları hep birlikte saracağız

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ankara’da yaşanan sel felaketinin ardından başlatılan kurtarma çalışmaları için bölgeye amfibik araç gönderdi

Başkan: Ankara'da yaraları hep birlikte saracağız

14 Haziran 2022 Salı 09:28

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, AFAD’ın talebi üzerine Ankara’da yaşanan sel felaketinin ardından başlatılan kurtarma çalışmaları için bölgeye amfibik araç gönderdi. Konuyu sosyal medya hesabından duyuran Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, ‘’Ankara’da yaşanan sel felaketinin ardından kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere bölgeye amfibik araç gönderdik. Yaraları hep birlikte saracağız. Rabbim bizi afetlerden korusun’’ dedi.

AMFİBİK ARAÇ ANKARA’YA GÖNDERİLDİ
Ankara'da sağanak yağış sonrası yaşanan sel nedeniyle arama kurtarma faaliyetleri ve temizlik çalışmaları sürüyor. Bölgede AFAD Başkanlığınca yapılan çalışmalara Kocaeli’nden yardım eli uzatıldı. AFAD’ın talebi üzerine Ankara’da yaşanan sel felaketinin ardından başlatılan kurtarma çalışmaları için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce amfibik araç gönderildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA DESTEK
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından amfibik araç ve 2 personel, Ankara Altındağ ilçesinde devam eden arama kurtarma çalışmalarına destek verecek. 



HEM SUDA HEM KARADA HAREKET EDEBİLİYOR
Hem suda hem karada hareket edebilme özelliğine sahip amfibik araç, AFAD koordinasyonunda çalışmalara destek verecek. Amfibik araç,  insan gücüyle ulaşılması zor alanlarda çalışmalar gerçekleştirebiliyor.



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