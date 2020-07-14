Başkan Bıyık 1 yılını anlattı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 1. yıl değerlendirme toplantısı düzenleyerek yapılan ve yapımı devam eden çalışmaları basına ve kamuoyuna anlattı. Darıca’yı ortak akılla yönettiklerini ifade eden Başkan Bıyık, “Söz verdiğimiz her projeyi hayata geçireceğiz” dedi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 1 yıllık görev süresi boyunca Darıca’da yapılan ve yapımı devam eden projeler ile ilgili değerlendirme toplantısı düzenledi. Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve oldukça yoğun ilginin olduğu 1. Yıl Değerlendirme Toplantısı’na AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Ak Parti Kocaeli Eski Milletvekili Mehmet Ali Okur, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, MHP Darıca İlçe Başkanı Adem Emre Aygün, Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, Darıca Belediyesi Eski Başkanı Şükrü Karabacak, meclis üyeleri, mahalle muhtarları, dernek başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile basın mensupları katıldı. Sunum eşliğinde gerçekleşen toplantıda Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, slayt şeklinde yapılan çalışmaları aktardı ve şunları söyledi:

BÜYÜKŞEHİR İLE UYUM İÇERİSİNDE İLÇEMİZE HİZMET ÜRETİYORUZ

Göreve gelmemizin üzerinden az zaman geçti ama ekibimizle birlikte çok iş yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Yükümüz ağır, sorumluluğumuz büyük ama Darıcalılara verdiğimiz sözleri yerine getirmek için var gücümüzde çalışıyoruz. Omuzlarımızdaki yükün ağırlığı sizlerin desteği ve duası ile hafifliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile uyumlu ve koordineli bir şekilde Darıca’ya hizmet için çalışıyoruz. Büyükşehir ile uyum içerisinde el ele vererek ilçemize en güzel eserleri kazandırmak istiyoruz.

KOCAELİ’NİN İLK MİLLET BAHÇESİ DARICA’DA AÇILDI

Büyükşehir tarafından Askeri alanda oluşturulan Kocaeli’nin ilk Millet Bahçesi Darıca’da hizmete girdi. Darıca ile Eskihisar bağlantısı yapıldı. Yürüyüş ve bisiklet yollarının yanı sıra hobbit evleri, sosyal donatı alanları, çocuk oyun köyü gibi alanlarla bölgenin yeni cazibe merkezi oldu.

METRO ÇALIŞMALARI DARICA’DA BAŞLADI

Darıca-Gebze OSB Metro çalışmaları Gebze’de başlamıştı. Darıca’da da Cumhuriyet Meydanı’nda çalışmalar başladı. Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapımı devam eden Metro çalışması 2023 Mayıs ayında hizmete açılacak.

DARICA’YA 1800 KİŞİLİK KAPALI SPOR SALONU

Darıca’mıza Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan dev spor salonunda çalışmalar sürüyor. 1800 kişilik seyirci kapasiteli olan ve yaklaşık 25 Milyon TL maliyeti bulunan spor salonunda Darıcalı gençler pek çok spor dalında spor yapabilme imkânı bulacak.

SIRASÖĞÜTLER MAHALLESİ KAPALI SPOR SALONU

Aynı şekilde Sırasöğütler Mahallemizde de kapalı spor salonu inşaatımız devam ediyor. Stadın oradaki kapalı spor salonunu sökerek Sırasöğütler mahallemize taşıdık ve güzel bir salon için çalışmalar sürüyor. Sırasöğütler Kapalı Spor Salonu’nu tamamen kadınlara tahsis etmeyi planlıyoruz. Alt katında anneler spor yaparken üst katta hayata geçirdiğimiz oyun alanında ise çocuklar eğlenceli vakit geçirecek.

DARICA’YA 70 MİLYON TL ALTYAPI YATIRIMI

Büyükşehir Belediyesi ve İSU Müdürlüğümüz ile birlikte Darıca’nın altyapı sorununa çare üretmek için kısa, orta ve uzun vadeli planları yapıyoruz. Darıca’nın altyapı sorununa çare olması için yaklaşık 70 Milyon TL altyapı yatırımı yapılacak.

PRESTİJ CADDE UYGUAMALARI BAŞLADI

Büyükşehir tarafından altyapı çalışmaları Osmangazi Mahallesi Aşıroğlu Caddesinde başladı. Aynı şekilde üstyapısı da Büyükşehir tarafından yapılacak. Proje kapsamında prestij cadde uygulamalarını hayata geçireceğiz. Çöp konteynırlarını yer altına alıyoruz. İlk etapta Aşıroğlu Caddesi’nde çöp konteynırlarının yer altına alınması çalışmasına başladık.

KAPALI PAZAR İNŞAATI KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

Darıca merkezde yapımı devam eden Sabit Kapalı Pazar alanında çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Müteahhit firma yetkilileriyle sürekli istişare halinde bulunarak inşaatını en kısa sürede bitirilmesi için çalışmaları yakından takip ediyoruz. Darıca sahile inen yolda meydana gelen bozulmalar sonrası asfalt seferberliği başlattık ve yolu yeniledik. Trafiğe kapalı olan yolun da yeniden trafiğe açılmasını sağladık.

DARICA, ÜÇLÜ VE GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE HAK ETTİĞİ HİZMETLERİ ALIYOR

- 3 MAHALLEYE 3 YENİ OKUL

Darıca Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve Hükümet olarak üçlü ve güçlü bir şekilde Darıca’nın hak ettiği hizmetleri alması için çalışıyoruz. Darıca ve Büyükşehir yatırımlarının yanı sıra hükümetimiz aracılığıyla Darıca’mıza çok sayıda yatırım geliyor. Bunların başında eğitim yer alıyor. Son olarak Darıca’da 3 yeni okul inşaatı daha başlayacak. Kazım Karabekir, Piri Reis ve Osmangazi Mahallemizde 3 yeni okul için çalışmalar kısa zaman içerisinde başlayacak.

- EMNİYET BİNASI İNŞAATI YENİDEN BAŞLADI

Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü binası müteahhit iflas ettiği için yarım kalmıştı. Bu konuda gerek il gerekse de Ankara ile sürekli temaslarda bulunarak konunun takipçisi olduk. Emniyet Müdürlüğü binası için yeniden ihaleye çıkıldı ve inşaat çalışmaları yeniden başladı. En kısa zamanda Darıca’mız yeni bir emniyet binasına kavuşacak.

- OSMANGAZİ MAHALLESİ SAĞLIK OCAĞI HİZMETE GİRDİ

Milletvekillerimiz ve hükümetimizin desteği ile Darıca sağlık alanında bölgenin adeta merkez haline geliyor. Darıca Farabi Devlet Hastanesi artık Araştırma Hastanesi olarak hizmet veriyor. Bunun yanı sıra sağlık alanında özellikle aile hekimlikleri konusunda ciddi adımlar atılıyor. Osmangazi Mahallemizde yapılan sağlık ocağına doktor atamaları gerçekleşti ve Osmangazi mahallemizdeki sağlık ocağı sorunu çözülmüş oldu. İhtiyaç olan noktalara yeni sağlık ocağı için de çalışmalar sürüyor.

KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ SANCAKTEPE ALANINDA YENİ SAĞLIK OCAĞI İÇİN YER TAHSİSİ YAPTIK

Darıca’nın sağlık alanında ihtiyaçlarına cevap vermek için üzerimize düşeni yapıyoruz. Kazım Karabekir Mahallesi’nde Sancaktepe mesire alanının olduğu alanda yeni sağlık ocağı için yer tahsisi yaptık. Kısa sürede sağlık ocağının başlaması için çalışacağız.

MOBİL DENETİM VE RUHSAT DÖNEMİ BAŞLADI

Darıcalı vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına Mobil Ruhsat ve Denetim aracıyla hizmet verilmeye başlandı. Darıca genelinde denetimi yapılan işyerlerinin ruhsat, tabela vergileri, çöp vergileri ve tahakkuk işleriyle ilgili vatandaşlar artık belediyeye gelmeden mobil hizmet aracıyla hizmet alabilecek.

CENGİZ TOPEL CADDESİ YENİLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Büyükşehir Belediyemizle birlikte Darıca’nın trafik sorununu rahatlatacak çalışmalara devam ediyoruz. Bu kapsamda İstasyon trafiğini rahatlatacak projeyle Cengiz Topel Caddesi’nde yenileme çalışmalarımız kısa sürede tamamlanacak. Cengiz Topel Caddesi ile Darıca-Eskihisar-Tatlıkuyu birbirine bağlanmış olacak.

SÜNNET ŞÖLENİ İLE 600 ÇOCUK SÜNNET EDİLDİ

Darıca Belediyesi olarak her yıl geleneksel olarak yaptığımız Sünnet Şöleni ile bu yıl 600 çocuğumuzu sünnet ettirdik ve aileleriyle mutluluklarını paylaştık.

ASFALT YAMA VE YOL BAKIM EKİBİ OLUŞTURDUK

Göreve başlamadan önce Darıcalılara yollardaki çukurlarla ilgili söz vermiştik. En öncelikli konularımızdan biri bozuk yollar. Darıca’nın sokaklarında çukur kalmaması için yol bakım ve asfalt yama ekibi kurduk. Bu ekibin sayısını da çoğaltarak adeta seferberlik ilan ettik. İnşallah yapacağımız çalışmayla Darıca’da çukurlar tarih olacak. Oluşturmuş olduğumuz ekibimizle birlikte 36 bin metrekare parke çalışması ve 38 bin metrekare asfalt çalışması gerçekleştirdik. Yaklaşık 2 bin 500 farklı noktada asfalt yama çalışması yaptık.

İSTİHDAM MASASIYLA İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM BULUYORUZ

Darıca Belediyesi olarak bir diğer önceliğimiz de istihdam konusu oldu. Göreve başlamaz ilk uygulamaya koyduğumuz projelerden biri de İstihdam Masası Projemiz oldu. Seçim beyannamemizde de yer alan ve Darıcalılara söz verdiğimiz İstihdam masası ile iş arayanlarla işverenleri buluşturuyoruz. Kısa sürede yüzlerce Darıcalıyı iş sahibi yaptık. İstihdam Masası ile 836 kişiyi iş sahibi yaptık.

ÇÖP TOPLAMA ARAÇLARINI SATIN ALDIK

Darıca Belediyesi olarak çöp toplama konusunda radikal karar alarak çöp konusunu kendi bünyemizde çözmek için adım attık.. Bunun için çöp toplama araçları almak için imzaları attık ve araçlarımızı teslim aldık. Bu şekilde ciddi bir tasarrufa gitmiş olduk. Yaklaşık 5 Milyon TL bütçe ile 22 adet çöp toplama aracı ile 10 adet park bahçelerde kullanmak için araç satın aldık. Bunun yanı sıra 2 adet otobüs ve 1 adet traktör de satın alarak araç filomuzu güçlendirdik.

ÇÖP TAKSİ UYGULAMASI BAŞLATTIK

Çöp konusunda ilçemize değer katacak bir diğer çalışma da Çöp Taksi uygulaması oldu. Çöp Taksi projesiyle çöpleri anında topluyoruz. Gezici çöp toplama aracımızla hızlı bir şekilde daha temiz bir Darıca için çalışıyoruz. 0543 933 0041 no’lu telefondan vatandaşlarımız belediyemize ulaşarak çöp taksi hizmetinden yararlanabilirler. Çöp Taksi uygulamasıyla 3 bin 343 farklı adresten toplamda 56 ton evsel atık topladık. Sokak Temizlik Ekibimiz toplam 7 bin 489 noktada temizlik işlemi gerçekleştirdi. Ekiplerimiz tarafından 2 bin 968 adreste ilaçlama, bin 390 noktada ot biçme, 632 adreste boş arsa temizliği gerçekleştirildi. Sivri sinek ve haşere ile mücadelede Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ortak hareket ediyoruz.

BALÇIK MEZARLIĞINDA MEZARLIK HİZMET BİNASI TAMAMLANDI

Balçık Mezarlığı’na giden vatandaşlarımızdan gelen talepleri dikkate alarak su sorununa çare olmak adına çalışma yaptık. Balçık mezarlığına gelen vatandaşlarımız için yeni mezarlık hizmet binası için de yer belirleyerek çalışmalara başladık ve kısa süre içinde Ek Hizmet Binası ve Taziye Evi’ni tamamladık. Vatandaşlarımızı son yolculuğuna uğurlarken yakınları ve akrabaları için bu sürecin zorluklarını en aza indirerek üzüntülerini paylaşacak ve acılarını hafifleteceğiz.

MEMLEKETE ÜCRETSİZ CENAZE NAKİL HİZMETİ VERİYORUZ

Vatandaşlarımıza doğumundan ölümüne kadar her alanda hizmet etmek belediye olarak görevimiz. Yeni mezarlık alanı ile ilgili çalışmalarımız sürerken cenaze nakil hizmetini de başlattık. Cenazesini memleketine götürmek isteyen vatandaşlarımıza ücretsiz araç tahsis ediyoruz. Şehirlerarası cenaze nakillerinde 400 cenaze memleketine gönderilirken aynı şekilde yaklaşık 5 bin cenaze yakını da memleketine gönderilmiştir.

SPORA DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK

Darıca Belediyesi olarak spora ve sporcuya desteğimiz artarak devam edecek. Eğitim Spor Kulübü olarak yeni dönemde gençlerimize daha fazla hizmet etmek için çalışacağız. Yüzme havuzlarımızda kadınlara ve erkeklere yönelik hizmet veriyoruz. Spor aletleri de kurarak daha da geliştirdik. Karate ve atletizm takımı sporcularımızın yurtiçi ve yurtdışında aldığı başarılar bizleri mutlu ediyor. Diğer branşları da bünyemize katarak spora destek olmaya devam edeceğiz.

SEÇİM BEYANNAMESİNİ ODAMA ÇERÇEVE YAPTIRDIM

Seçim döneminde vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmek için gece gündüz çalışacağız. Sizlere mahcup olmamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Seçim beyannamemizi çerçeve yaptırıp odama astım. Her gün gözümün önünde ve görüyorum. 5 yılın sonunda beyannamemizde söz verdiğimiz projeleri inşallah bitirmiş olacağız.

“SOKAK TEMZİLİK EKİBİ” İLE DAHA TEMİZ BİR DARICA

Darıca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde sokakların temizliği için özel bir ekip kurduk. Oluşturulan ekip “Daha temiz bir Darıca” anlayışıyla ana cadde ve sokak aralarının da baştan sona temizliğini yapıyor. Ayrıca başka bir ekibimiz de ibadethanelerin temizliğini ve tamir bakımını yapıyor. Camilerimizin yanı sıra Cemevi’nin de aynı şekilde temizliğini belediye olarak biz yapıyoruz.

İSYASYON CADDESİ YOL GENİŞLETME ÇALIŞMASI

Darıca’nın özellikle sabah ve akşam giriş çıkışlarında yaşanan trafik sıkışıklığını gidermek için İstasyon Caddesi Eski Mezarlık karşısında yol genişletme çalışması başlattık. Çalışma bitince Darıca merkezde trafik rahatlayacak.

BALYANOZ CAFE HİZMETE GİRDİ

Bayramoğlu’nda bulunan Balyanoz Koyu’nda yaşanan sosyal tesis eksikliğini gidermek için hemen adım attık ve Balyanoz Cafe’yi hizmete açtık. Eşsiz manzarası olan Balyanoz Koyu’nun doğal güzelliğini bozmamak için beton yapının kullanılmadığı sosyal tesis ile çok önemli bir eksikliği de gidermiş olduk. Ayrıca Balyanoz Koyu’nda tuvalet ve mescit ihtiyacına da çözüm ürettik ve hem bayanlar hem de erkekler için mescidi kullanıma açtık.

SAHİLDEKİ SOSYAL TESİSLERİ MODERN HALE GETİRİYORUZ

Darıca Sahilde bulunan Dudayev Cafe ve Teras Cafe’yi daha modern hala getirmek için yenileme ve büyütme çalışmalarına başladık. Aynı şekilde Deniz Köşkü Restoran’ı da yenileyerek Darıcalılara daha modern bir tesis kazandırdık. Tesislerimizde fiyatları yarı yarıya indirerek aynı zamanda kaliteli hizmet anlayışıyla hizmet veriyoruz. Teras Kafe’yı Darıca’nın ihtiyacı olan balık restoranına dönüştüreceğiz.

ŞEFFAF BELEDİYECİLİK UYGULUYORUZ

Göreve geldiğimiz günden itibaren vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi şeffaf belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Belediye meclislerimizi ve ihalelerimizi canlı yayınlıyoruz. Her şeyi şeffaf bir şekilde vatandaşlarımızın gözü önünde uyguluyoruz.

BİLGİ EVLERİMİZİ KADINLARA AÇTIK

Darıca Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her alanda yanında olmaya özen gösteriyoruz. 9 ayrı Bilgi Evimizde geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza yönelik kurslarımız devam ediyor. Bunun yanı sıra özellikle kadınlara yönelik projeleri önemsiyoruz. Kadınların el becerilerini geliştirecek kursları yaygınlaştıracağız. Mahallelerimizde bulunan Bilgi Evleri’nde kadınlara yönelik dikiş nakış gibi el beceri kursları düzenleyeceğiz. Kadınlar bilgi evlerinde kura gelirken çocukları da diğer odada uzman eğitmenler tarafından hem eğitim görecek hem de eğlenceli vakit geçirecek.

EĞİTİME DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Darıca Belediyesi olarak eğitime her zaman destek olacağız. Maddi durumu iyi olmayan ailelerimizin bütçelerine katkı sağlamak amacıyla Darıca Belediyesi bünyesinde lise ve üniversite sınavlarına hazırlık kurslarımız devam ediyor. Gençlerimizi ücretsiz hazırlık kurslarımızla geleceğe en iyi şekilde hazırlıyoruz.

İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCLERİNE FİDAN DAĞITTIK

Darıca Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak gerçekleştirdiğimiz ‘İlk Ses, İlk Nefes, İlk Harf Ormanı’ projesi çerçevesinde ilkokula yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerine fidan dağıtımı yaptık. Yeşil bir Darıca anlayışıyla hareket ettiğimiz projeyle çocuklarımıza ağaç ve orman sevgisini aşılamak istiyoruz.

DARICA’DA HUZUR EVİ İÇİN ADIMLARI ATTIK

Darıca’da yıkılan Huzur Evi için de girişimlerde bulunuyoruz. Göreve başlar başlamaz üzerinde durduğumuz ilk konulardan biri de Huzur evi oldu. Gazeteciler Cemiyeti’nin İstanbul Cağaloğlu’nda bulunan merkezinde cemiyet başkanı ve yönetimiyle toplantı yaptık. Hayırsever bir işadamı arkadaşımız aracılığıyla Huzurevi’ni yeniden yapacağız.

GENÇLERE YÖNELİK TİYATRO VE MÜZİK OKULU AÇTIK

Darıca Belediyesi olarak ilçemizdeki en büyük eksiklerden biri olan kültür sanat alanında adım attık ve gençlere yönelik Tiyatro ve Müzik Okulu açtık. “Gelenekten Geleceğe” anlayışını benimsediğimiz İskoliye Sanat Akademisi’nde dersler de tarihi İskoliye Mektebi’nde düzenlenecek. Böylece daha öce restorasyonu yapılan İskoliye Mektebi geçmişte olduğu gibi bugün de eğitim alanında hizmet verecek.

2 ADET DEPREM GÖZLEM İSTASYONU KURDUK

17 Ağustos depreminin acılarını unutmadık. Deprem gerçeğine karşı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu amaçla Darıca’mızın 2 farklı noktasında 2 adet deprem gözlem istasyonu kurduk.

GÖNÜL BULUŞMALARI İLE VATANDAŞIN AYAĞINA GİDİYORUZ

Cumhurbaşkanımızın bizden istemiş olduğu gönül belediyeciliğini Darıca’da hayata geçirmek için göreve geldiğimiz günden itibaren canla başla çalışıyoruz. Kapımız herkese açık, belediyeye gelen herkesle görüşüyoruz. Ama biz istedik ki mahallelere giderek vatandaşlarımızla birebir temas kuralım. Derdi olan, sıkıntısı olan bize her türlü isteğini anlatsın. Her ay farklı bir mahallede Gönül Buluşması programı ile halkımızla bir araya gelerek Mahalle buluşmaları gerçekleştirdik.

106 PARKTE YENİLEME ÇALIŞMAMIZ SÜRÜYOR

Darıca’da mahallelerimize yeni parklar kazandırmak için çalışmamız sürüyor. Çocuklarımızın aileleriyle güzel vakit geçirebileceği modern parklar inşa ediyoruz. 106 parkımızda bakım onarım, boyama ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Bunun yanında ihtiyaç olan mahallelere de yeni parklar yapıyoruz.

YENİ NESİL PARKLAR İNŞA EDİYORUZ

Parklarda yenileme çalışmalarıyla birlikte ilçemize yeni ve modern parklar inşa ediyoruz. İlk etapta 2 adet yeni nesil parkı inşa ederek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. . İçerisinde çocuk oyun grupları, fitness aletleri ve yürüyüş yollarının yer alacağı parklar, bitki ve ağaç çeşitleriyle de dikkat çekecek.

1. DARICA KİTAP FUARI’NI GERÇEKLEŞTİRDİK

Darıca Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında 1. Darıca Kitap Fuarı ile kitapseverlerle yazarları bir araya getirdik. 60 yayınevi, 60 yazar ve 1 milyon kitabın yer aldığı Kitap Fuarı, 80 bin kişinin üzerinde ziyaretçiyle büyük ilgi gördü.