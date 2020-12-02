banner558
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

BAŞKAN BIYIK’TAN 3 ARALIK ENGELLİLER GÜNÜ MESAJI

Bıyık: ‘Engelleri birlikte aşacağız’

BAŞKAN BIYIK'TAN 3 ARALIK ENGELLİLER GÜNÜ MESAJI

02 Aralık 2020 Çarşamba 14:57

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Darıca Belediyesi olarak engelli vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, engelleri hep birlikte aşacaklarını kaydederek şu ifadelere yer verdi: “3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlama değil; bir farkındalık günüdür. Darıca Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin her zaman yanlarındayız. Her insanın bir engelli adayı olduğu gerçeğini unutmadan, her zaman elimizden gelen katkıyı vermeye devam edeceğiz. Engelliler; azimleriyle toplumun diğer kesimleri gibi birçok şeyi başarabilirler. Engelli vatandaşlarımızın geleceğe umutla ve sevgiyle bakabilmeleri son derece önemlidir. Engelli vatandaşlarımız, toplumun gerçeği ve vazgeçilmez bireyleridir. Unutmayalım ki engeller sevgiyle aşılır. Engelli kardeşlerimiz ve ailelerinin önündeki engelleri birlikte aşacağız. Engelli çocuklarımız ve ailelerinin hayata dahil olması adına Darıca Belediyesi olarak üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Darıca Belediyesi olarak Darıca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde düzenlediğimiz kurslarla engelli kardeşlerimizi hayata ve topluma kazandıracak eğitimler veriyoruz. İstiyoruz ki onlar kendi ayakları üzerinde dursunlar. Onların inancı ve başarısı bizi mutlu ediyor. Onların mutluluğu için Darıca Belediyesi olarak üzerimize düşeni her zaman yapmaya devam edeceğiz.”


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'nde Kovid-19 ile mücadele çalışmaları değerlendirildi Kocaeli'nde Kovid-19 ile mücadele çalışmaları...
Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik'in Kovid-19 testi pozitif çıktı Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik'in...
Marmara Depremi'nin “merkez üssü“nde hasarlı binalar yıkılıyor Marmara Depremi'nin “merkez üssü“nde hasarlı...
HES Kodu Asistanları Görev Başında HES Kodu Asistanları Görev Başında
Başkan Büyükakın; “Kafalardaki ve kalplerdeki engelleri birlikte kaldıralım’’ Başkan Büyükakın; “Kafalardaki ve kalplerdeki...
Çiftçi,” Sevgi varsa engel yoktur” Çiftçi,” Sevgi varsa engel yoktur”
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Kocaeli'nde Kovid-19 ile mücadele çalışmaları...
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kentte zafiyet oluşacak...

Haberi Oku