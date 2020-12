BAŞKAN BIYIK’TAN 3 ARALIK ENGELLİLER GÜNÜ MESAJI

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Darıca Belediyesi olarak engelli vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, engelleri hep birlikte aşacaklarını kaydederek şu ifadelere yer verdi: “3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlama değil; bir farkındalık günüdür. Darıca Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin her zaman yanlarındayız. Her insanın bir engelli adayı olduğu gerçeğini unutmadan, her zaman elimizden gelen katkıyı vermeye devam edeceğiz. Engelliler; azimleriyle toplumun diğer kesimleri gibi birçok şeyi başarabilirler. Engelli vatandaşlarımızın geleceğe umutla ve sevgiyle bakabilmeleri son derece önemlidir. Engelli vatandaşlarımız, toplumun gerçeği ve vazgeçilmez bireyleridir. Unutmayalım ki engeller sevgiyle aşılır. Engelli kardeşlerimiz ve ailelerinin önündeki engelleri birlikte aşacağız. Engelli çocuklarımız ve ailelerinin hayata dahil olması adına Darıca Belediyesi olarak üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Darıca Belediyesi olarak Darıca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde düzenlediğimiz kurslarla engelli kardeşlerimizi hayata ve topluma kazandıracak eğitimler veriyoruz. İstiyoruz ki onlar kendi ayakları üzerinde dursunlar. Onların inancı ve başarısı bizi mutlu ediyor. Onların mutluluğu için Darıca Belediyesi olarak üzerimize düşeni her zaman yapmaya devam edeceğiz.”