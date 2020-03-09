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Başkan Bıyık’tan 8 Mart kutlaması

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla AK Parti Darıca İlçe Kadın Kolları teşkilatıyla bir araya gelerek kadınlar gününü kutladı.

Başkan Bıyık'tan 8 Mart kutlaması

09 Mart 2020 Pazartesi 09:34

 Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla AK Parti Darıca İlçe Kadın Kolları teşkilatını ağırladı. Eşi Havva Bıyık’la birlikte programa katılan Başkan Muzaffer Bıyık’a AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay ve AK Parti Darıca İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kodek de eşlik etti.

KADIN MUTLUYSA AİLE DE MUTLUDUR

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, tüm kadınların 8 Mart Kadınlar Günü’nü kutlayarak “Kadın kimi zaman çok sevdiğimiz annemiz, kimi zaman aşık olduğumuz eşimiz, kimi zaman da en kıymetli varlığımız kızımızdır. Onlar bize Allah’ın emanetidir. Bizim kültürümüzde kadınlar, hem toplumun hem de ailenin temelidir. Bir anne, bir eş, bir evlat olarak kadın toplumu dönüştüren ve yön verendir. Eğer kadın mutluysa aile de mutludur.

KADINLARI HER ZAMAN ÖNEMSİYORUZ

Bizim dinimize göre de kadın kutsal bir varlıktır. Peygamber Efendimiz, ‘Cennet anaların ayağının altındadır buyurmuştur.’ Dolayısıyla kadınları korumak, kollamak ve onların mutlu ve huzurlu olmasını sağlamak bizlerin görevidir. Biz de Darıca Belediyesi olarak kadınları her zaman önemsiyoruz. Kadınlara yönelik projelerimize daha fazla ağırlık vererek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bir kez daha tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyor, sevgi dolu bir hayat diliyorum” diye konuştu.

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