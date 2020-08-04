banner490
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Bıyık’tan hizmet sunumu

BAŞKAN BIYIK, İL BAŞKANI ELLİBEŞ’E 1 YILDA YAPILAN ÇALIŞMALARI AKTARDI

Başkan Bıyık'tan hizmet sunumu

04 Ağustos 2020 Salı 14:20

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş’e görev süresi boyunca Darıca’da yapılan çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş’i Darıca’da ağırladı. İl Başkanı Mehmet Ellibeş’e Darıca’da yapılan çalışmalar hakkında detaylı bir bilgilendirmede bulunan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, slayt eşliğinde icraatları anlattı. Belediye toplantı salonunda gerçekleşen hizmet sunumuna Ellibeş ve Bıyık’ın yanı sıra AK Parti Darıca İlçe Başkanvekili Mevlüt Kocagöz, AK Parti Kocaeli il yöneticileri ve Darıca Belediye Başkan Yardımcıları Cüneyt Şentürk ile Nurdoğan Yılmaz katıldı.

BIYIK: “VERDİĞİMİZ SÖZLERİ TUTUYORUZ”

Hazırlanan slayt eşliğinde hem seçim beyannamesinde verilen sözleri hem de 1 yılda Darıca’ya kazandırılan çalışmaları anlatan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Göreve geldiğimiz günden itibaren AK kadrolar olarak daima milletimize vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmeye ve vatandaşlarımıza gönül belediyeciliğini her zaman hissettiremeye devam edeceğiz. İl Başkanımız şahsında tüm teşkilatlarımıza, milletvekillerimize ve Büyükşehir belediyemize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ELLİBEŞ’TEN SUNUM TEŞEKKÜRÜ

Darıca’ya güvendiğini ve seçim beyannamesinde verilen sözlerin yerine geleceğine olan inancını dile getiren AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş de yapılan çalışmalardan ve Darıca’ya kazandırılan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür etti. Toplantının oldukça verimli geçtiğini ifade eden İl Başkanı Ellibeş, AK Parti olarak her zaman önceliklerinin millete verilen sözlerin tutulması olduğunu da belirterek Darıca Belediyesi’nin 1 yıl gibi kısa sürede önemli işler gerçekleştirdiğini söyledi ve “Darıca için canla başla çalışan Belediye Başkanımız Muzaffer Bıyık ve ekibini kutluyorum. Beyannamede vaat edilen sözler bir bir yerine getiriliyor” dedi.



Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeKocaeliDarica
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
'Köye Dönüş Projesi' ile hasret bitti 'Köye Dönüş Projesi' ile hasret bitti
352 kişi boğulmaktan kurtarıldı 352 kişi boğulmaktan kurtarıldı
Gebzeliler katlı otoparkı sevdi Gebzeliler katlı otoparkı sevdi
Tedbirleri ihlal eden 211 kişiye para cezası Tedbirleri ihlal eden 211 kişiye para cezası
ÇANAKKALE SAVAŞLARI MOBİL MÜZE KOCAELİ’YE GELİYOR ÇANAKKALE SAVAŞLARI MOBİL MÜZE KOCAELİ’YE GELİYOR
Dilovası protokolü bayramda buluştu  Dilovası protokolü bayramda buluştu 
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

'Köye Dönüş Projesi' ile hasret bitti
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze’de ikamet eden ve Giresun’d ki köylerine dönmek isteyen Güzey ailesine...

Haberi Oku