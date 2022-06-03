Başkan Bulut’tan o işletmelere önemli duyuru

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Basit Konaklama Tesisi Belgesi olmayan işletmelere önemli bir çağrıda bulunarak, başvuru için son tarihin 28 Temmuz 2022 Perşembe günü olduğunu vurguladı

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, 25.09.2021 tarih ve 31609 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında, bu kategoriye giren turizm işletmelerinin Basit Konaklama Tesisi Belgesi alması zorunluluğuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün, belediyeler kanalıyla ilgili işletmelere ulaştığını ancak, çağrıyı duymayan işletmelerin mağduriyet yaşamaması için ivedi hareket etmesi gerektiğini ifade eden Başkan Bulut, son tarihin ise 28 Temmuz 2022 Perşembe günü olduğunu vurguladı.





FAALİYETLERİ SONLANDIRILACAK





Başkan Bulut açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “7334 sayılı Kanunla 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununa eklenen geçici 11 inci maddenin birinci fıkrasında; "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ilgili idaresinden alınmış işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile faaliyette bulunan ve turizm işletmesi belgesi bulunmayan konaklama tesislerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Bakanlığa başvurmaları halinde basit konaklama turizm işletmesi belgesi verilir. Aynı süre içerisinde turizm işletmesi belgesi alan konaklama tesislerinin basit konaklama turizm işletmesi belgesi alması zorunlu değildir" hükmü uyarınca; “maddede belirtilen süre içerisinde basit konaklama turizm işletmesi belgesi almak için başvuruda bulunmayan konaklama tesislerinin faaliyette bulunamayacağı ve bu tesislerin, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı Bakanlıkça yapılan bildirim üzerine yetkili idare tarafından bir ay içinde iptal edilerek faaliyetlerine son verileceği ve süresi içerisinde başvuru yapmayan tesislere ek süre verilmeyeceği belirtilerek”, ilimizde bulunan tesislerin işlemlerini ivedilikle yapması istenmektedir.





TARİHLER ÖNEM ARZ EDİYOR



