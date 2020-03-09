Başkan Büyükakın, 472 mahalle muhtarıyla buluştu

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, Kocaeli’nin on iki ilçesinde görev yapan 472 mahalle muhtarıyla bir araya geldi. Önce ki gün Kandıra ilçesinin muhtarlarıyla da buluşan Başkan Büyükakın’a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç, Mustafa Altay, Doğan Erol ve Hasan Aydınlık, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez’in yanı sıra Bölge Koordinatörü Abdullah Köktürk’te eşlik etti.

MUHTARLARIMIZLA YAKIN BİR ÇALIŞMA İÇERİSİNDEYİZ

Mahallerde ki sorunların tespiti, hizmet önceliklerinin belirlenmesi ve sosyal yardımların doğru şekilde dağıtılması konusunda muhtarlarla istişarelere devem eden Başkan Büyükakın, “Tam Kadro Muhtarlarımızın hizmetindeyiz” diyerek yakın çalışma arkadaşı olarak gördüğü Kandıralı muhtarları tek tek dinledi. Namazgah Kültür Merkezi Konferans Salonunda gerçekleşen toplantı sonrası bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, “Bugün burada yakın çalışma arkadaşı olarak gördüğümüz muhtarlarımızın mahallelerinde ki eksik ve talepleri dinledik” dedi. Büyükşehir Belediyesi olarak Kocaeli’nin tamamına her alanda hizmet ettiklerini dile getiren Başkan Büyükakın, “Muhtarlarımızla birlikte vatandaşımızın derdine çare oluyoruz. Öncelikleri çok iyi belirleyerek mahallelerimizin ihtiyaçlarına cevap veriyoruz” ifadelerini sarf etti.

“ÇİFTÇİLERİMİZ ÖNEMLİ BİR ÜRETİMİN PARÇASI OLACAK”

Alt yapıdan üst yapıya, ulaşımdan gençlik projelerine, tarımdan hayvancılık hizmetlerine kadar Kandıra ilçesinin ihtiyaç duyduğu çalışmaları yerine getirdiklerini vurgulayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, tıbbi ve aromatik bitkiler üretim projesi hakkında muhtarlara bilgi de verdi. Köylerdeki geliri ve çiftçilerimizin gelir düzeyini arttırabilmek için tıbbi aromatik bitki yetiştirilmesi desteklemek için yola çıktıklarını dile getiren Başkan Büyükakın, “Alım garantisi olacak projemizle çiftçilerimiz önemli bir üretimin parçası olacak” diye konuştu.

