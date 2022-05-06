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Başkan Büyükakın “Annelerimiz dünyanın kalbidir”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, geleceğimizi şekillendiren en nadide öğe olan annelerimizin bu yönüyle adeta dünyanın kalbi olduğunu söyleyerek tüm annelerin gününü kutladı

Başkan Büyükakın 'Annelerimiz dünyanın kalbidir”

06 Mayıs 2022 Cuma 10:50

 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, mayıs ayının ikinci pazarı kutlanan Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Annelerimizin dünyanın en yüce ve en kutsal vazifelerinden birisini yerine getirdiğini ifade eden Başkan Büyükakın” Hayata gözlerimizi açtığımız ilk günden itibaren yanımızda olan, bizi şefkatiyle sarıp sarmalayan, besleyen, büyüten ‘Bana gelsin ona gelmesin’ diyerek tüm dertleri yüklenen, hastalandığımızda sabahlara kadar uyumayan, bizimle ağlayıp bizimle gülen kişi annemizdir. Bir milleti yetiştiren, ona var olma amacı veren en önemli unsur annelerdir. Dinimiz anneye o kadar çok önem vermiştir ki bu önemi sevgili peygamberimiz Hz. Muhammet (S.A.V.) ‘Cennet annelerin ayağı altındadır’ buyurarak, anneliğin ne kadar kutsal, ne kadar mübarek olduğunu ifade etmiştir.Bu nedenle de annelerimiz bizim en kıymetli varlığımızdır. Bugün bu mukaddes varlığa sevgimizi ve minnettarlığımızı ifade edebilmek için önemli bir fırsattır. Hepimiz annemizin elini öpmeli, hayır duasını almalıyız” dedi. 
Büyükşehir Belediyesi olarak annelere özel çalışmalar yaptıklarının altını çizen Büyükakın şöyle devam etti; “Annelerimize büyük önem veriyoruz. Çünkü her bireyi bir anne yetiştiriyor. Bu açıdan baktığımızda aslında anneler milletleri, devletleri büyütüyor. Annelerimiz ne kadar iyi olursa toplumda o denli iyi olur. Bizler annelerimizi mutlu etmek, onlara sosyal yaşamlarına dair yapmak istedikleri konusunda destek olmak, çocuklarını yetiştirirken tıkandıkları noktada omuz olmak için çalışıyoruz. Çocuğun ve annenin içinde olduğu bir eğitim sistemini hayata geçiriyoruz. Annelerimizi sosyal hayatın içine alıyoruz. Onların yüzü gülsün, toplumun yüzü gülsün istiyoruz. Çünkü ihtiyacımız olan sevgi, birlik duygusu annelerimizin avuçlarının içinde. Allah kimseyi annesiz ve anne merhametinden mahrum bırakmasın. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. 

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