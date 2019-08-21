Başkan Büyükakın, “Asıl maksadımız bu millete hizmettir”

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti Dilovası İlçe Genişletilmiş Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Büyük bir katılımın yaşandığı ilçe danışma meclisine AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker, Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Cemil Yaman, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve İlçe Başkanı Osman Akbulut, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak ve Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan da hazır bulundu. Gençlik, ana kademe ve kadın kolları üyelerinin de yer aldığı danışma meclisinde bir konuşma yapan Başkan Büyükakın, “Unutmayalım ki sefer bizden zafer Allah’tandır. Biz sadece çalışmakla mükellefiz. Halkımıza ve teşkilatlarımıza layık olabilmek için gece gündüz demeden şehrimizin her tarafına hizmet götürüyoruz” dedi.

“SONUNA KADAR ONUN ARKASINDAN YÜRÜYECEĞİZ”

Bin yıllık kadim davanın ondan daha öncesi de nurlu bir davanın peşinden gidiyoruz diyen Başkan Büyükakın, “Hangi görevde olursak olalım bu davanın gereğini yapmak üzere buradayız. Geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılan ve hakka yürüyen Muhammet Korgan’a da buradan bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. O görevini yaptı ve bugün sizler onu özlemle gözü yaşlı bir şekilde arkasından dua ediyorsunuz. Biliyoruz ki hepimiz vakti geldiğinde gideceğiz bu dünyadan. Ancak Muhammet kardeşimiz gibi hatırlanmak istiyoruz. Az önce kadın kolları başkanımız konuşmasında duygulandı, göz yaşlarını zor tuttu. Muhammet kardeşimiz demek ki görevini yapmış. Bu davanın neferleri olarak asıl maksadımızı asla unutmayacağız. Asıl maksadımız bu millete hizmettir. Yolumuz, milletimize hizmet yoludur. Cumhurbaşkanımız bu yolun lideridir ve bizlerde sonuna kadar onun arkasından yürüyeceğiz” ifadelerini sarf etti.

“CUMHURBAŞKANLIĞINA DEVİR YAZISI GİTTİ”

Elimizden gelen tüm hizmetleri kentimize yapıyoruz diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Bir taraftan projelerimizin planlamalarını yaparken, diğer bir taraftan bize çok ciddi mali yük getirecek Metro projesinin yürütülmesi konusunda İl Başkanımızla birlikte Cumhurbaşkanımıza bilgi verdik. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Cumhurbaşkanımıza kentimizdeki Metro projesini Ulaştırma Bakanlığımız yaparsa bizde Büyükşehir Belediyesi olarak çok ciddi bir rahatlamaya kavuşmuş diğer projelere de kaynak aktarma şansımız olur dedik. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız bize metro konusunda desteği sağlayacağını, Ulaştırma Bakanımıza talimat vereceğini dile getirmişlerdi. İşte o süreç işliyor. Ulaştırma Bakanlığı’ndan Cumhurbaşkanlığına devir yazısı gitti. İnşallah yakın zamanda çıkacak bir kararnameyle bu devir işlemi tamamlanmış olacak” açıklamasını yaptı.

“BÜYÜK BİR İMKÂNI VE BÜTÇEYİ KENTİMİZE KAZANDIRDIK”

Tabi alt alta toplamı beş milyarlık bir proje olduğunu da belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Metro projesi, bizim beş yıl boyunca yapacağımız diğer yatırımların tutarı kadardır. Metro projesinin devriyle elimizde ki büyük bir imkânı ve bütçeyi kentimize kazandırdık. Anlamak istemeyenler tuttu, ‘Beceremediler Ulaştırma Bakanlığına devir ettiler’ dediler. Oysa şimdiye kadar ne diyorlardı. “Niye bakanlığın yapması gereken işleri Büyükşehir Belediyesi’nin kaynaklarıyla yapıyorsunuz” diyorlardı. Denizin üzerinden yürüyüp gitsek yüzme bilmiyor diyecekler” şeklinde konuştu.

“MİLLETİMİZİN TAKDİRİNE HAVALE EDİYORUM”

AK Parti Dilovası Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi toplantısında büyük dikkatle takip edilen Başkan Büyükakın, konuşmasını şu şekilde tamamladı: “Daha düne kadar ‘Karayollarının işini Büyükşehir Belediyesi yapıyor, merkezi hükümetten pay gelmiyor’ diyenler sırf siyasi hasetten sebep dönüp ‘Metroyu Beceremediler Ulaştırma Bakanlığına devir ettiler’ ifadelerini sarf ettiler. Allaha ve milletimizin takdirine havale ediyorum. Ama nezaketen bizler de cevap verelim. Elbette üslubumuz onlar gibi olmayacak. Ama kendi üslubumuzla onlara cevap vermeden de olmuyor. İnşallah bu gibi projelerde ve diğer yatırımlarımızda da Cumhurbaşkanımızın desteğini almak için kendilerine tüm konularımızı anlatacağız. Dilovası ilçemizin ve kentimizin birçok konuları var onları da Milletvekillerimiz başta olmak üzere arkadaşlarımızla yakinen takibini yapıyoruz.” Danışma Meclisi konuşmaların ardından soru cevap bölümüyle tamamlandı.