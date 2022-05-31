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Başkan Büyükakın, Ballıkayalar’da vatandaşla buluştu

Başkan Büyükakın, Gebze Ballıkayalar Tabiat Parkında piknik yapan ailelerle ve gençlerle bir araya geldi.

Başkan Büyükakın, Ballıkayalar'da vatandaşla buluştu

31 Mayıs 2022 Salı 11:18

 Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze Ballıkayalar Tabiat Parkında piknik yapan ailelerle ve gençlerle bir araya geldi. Samimi ve bir o kadar renkli görüntülere neden olan buluşma sonrası bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, “Güzel bir günde, sıcak bir havada kıymetli hemşerilerimizle bolca sohbet ettik, eğlenceli anılar biriktirdik. Tabi böyle içten ve bize yüreklerini açan Kocaelili vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Onların sevgilerine ve ilgilerine kayık olmaya devam edeceğiz” dedi.

 

“YENİ GÖNÜLLERE GİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ile teşkilat üyelerinin de hazır bulunduğu birliktelik sonrası açıklamalarına devam eden Başkan Büyükakın, “Tevazu, samimiyet ve büyük bir gayretle milletimizin yüzünü ak etmek için çalışıyoruz. Tabi bunu da durmadan ve yorulmadan gerçekleştiriyoruz. Tüm kadrolarımızla ve teşkilatımızla eser ve hizmet üretmeye devam edeceğiz. Bunun yanında milletimizin gönlündeki yeri korumaya, yeni gönüllere girmeye devam edeceğiz” ifadelerini sarf etti.

 

“YENİ BİR PROJEYE İMZA ATACAĞIZ”

Kocaeli ili, Gebze ve Dilovası ilçeleri sınırları dâhilinde bulunan Ballıkayalar Tabiat Parkı sahip olduğu jeomorfolojik, biyolojik, jeolojik, peyzaj ve rekreasyonel kaynak değerleri açısından korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine vurgu yapan Başkan Büyükakın, “Teknik arkadaşlarımızla bu bölgenin daha da güzelleşmesi başta olmak üzere kullanım ve parklanma açısından yeni bir projeye imza atacağız. Halkımızın ve il dışından gelen misafirlerimizin daha güzel bir alanda daha mutlu saatler geçirmesine olanak sağlayacağız” diyerek açıklamalarını tamamladı.
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