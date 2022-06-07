Başkan Büyükakın: Bilgisayarları halka daha iyi hizmet için veriyoruz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mahallelerde işlemlerin daha hızlı ve sağlıklı sürdürülebilmesi amacıyla kent genelindeki muhtarlıklara bilgisayar desteği sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen törenle Kocaeli’deki toplam 472 muhtarlığa dizüstü bilgisayarları teslim edildi. Bu kapsamda, ekonomik ömrünü dolduran masaüstü bilgisayarların yerine, Kocaeli genelindeki 472 muhtarlık ile 15 derneğe toplam 487 adet dizüstü bilgisayar hediye edildi. Muhtarlar, dizüstü bilgisayar sayesinde muhtarlık dışında da vatandaşlara hizmet edebilecek, mahallenin sorunlarını, istek ve taleplerini Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimlerine anında iletebilecek. Törende konuşan Başkan Büyükakın, ‘’Bu dizüstü bilgisayarları sizlere halkımıza daha iyi hizmet edebilmeniz için veriyoruz‘’ dedi.





“AMACIMIZ ALLAH‘IN RIZASINI KAZANMAK”

Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen bilgisayar dağıtım töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, vatandaşların daha hızlı ve kaliteli hizmet almaları için muhtarların ihtiyaçlarını gidererek, onların her zaman yanında olduklarını söyledi. Kent yönetiminde en büyük hizmet ortağı olarak gördüğü muhtarların taleplerini en hızlı şekilde yerine getirmeye gayret ettiklerini belirten Başkan Büyükakın, “Hepimiz bu görevlere talip olurken, ‘ben en iyisini yaparım’ dedik ve halkın teveccühü ile seçildik. Amacımız Allah‘ın rızasını kazanmak olmalıdır. Bu da halkın rızasını kazanmakla olur. ‘Yorulduk, tatil yapamadık’ diye şikayet edemeyiz. Çünkü emanete biz talip olduk. Şikayet etmek bize yakışmaz. Görevde olduğumuz sürece durmak, yorulmak yok. Muhtarlarımız daha çok yoruluyor. Bunu biliyorum. Biz vatandaşlarımızı memnun etmekle görevliyiz. Biz biliyoruz ki, bu kentte bir gariban aç uyuyorsa, ne yaparsak yapalım hiç faydası yok. Çünkü Peygamber efendimiz diyor ki; Komşusu açken tok uyuyan bizden değildir.’’ şeklinde konuştu.





“BİLGİSAYARLARI VATANDAŞA HİZMET İÇİN VERİYORUZ”

Muhtarlara, dizüstü bilgisayarları vatandaşın işi görülsün diye verdiklerini ifade eden Başkan Büyükakın, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu bilgisayarlar size vatandaşa hizmet edin diye veriliyor. Eğer siz vatandaşa hizmet makamı olmasaydınız, bu bilgisayarları alamayacaktınız. Yazıcıları arızalı olanlar var diye muhtarlarımız talepte bulundu. Bunları yenileyeceğiz. Benim telefonum 24 saat açık. İstediğiniz an arayabilirsiniz. Her muhtar kendi mahallesine daha çok hizmet almak ister. Doğru haklıdır da. Ama bunu kurumsal bir hafızayla yapacağız.”





BAŞKANDAN MUHTARLARA SÜRPRİZ

Muhtarlara bir müjde daha veren Başkan Büyükakın, İzmit Balıkhan’ın yanında boşalttıkları bir mekanı muhtarlara tahsis edeceklerini belirterek, “Muhtarlarımız orada oturup çay içecek, sohbet edecekler. Bir yere gitmek için beklerken, özellikle köylerden gelen muhtarlarımız hazırlayacağımız güzel bir mekanda vakit geçirebilecekler. İnşallah bu yılın sonuna yetiştirmeye çalışacağız. Muhtarlar gününe yetiştirmeye çalışacağız.” diye konuştu.





309 ESER VE HİZMET, 4,5 MİLYAR TL YATIRIM

Şu ana kadar 4,5 milyar TL değerinde 309 eser ve hizmeti hayata geçirdiklerini, bunu yaparken de günü kurtarmayı düşünmediklerini aktaran Başkan Büyükakın, “Yerin altına hizmet yapacağımıza, üst yapıya önem verelim, makyajını yapalım, ışıklandıralım demedik. Her yıl bu kentte 50 bin nüfus artışı oluyor. Sürekli yol yapmamız, altyapıyı yenilememiz gerekiyor. Var gücümüzle elimizdeki kaynakları yatırıma harcıyoruz. Bütçemizin yüzde 50’sini yatırıma ayırıyoruz. Cari harcamalarımızı iyice azalttık. Belediyelerde personel harcamalarının bütçenin yüzde 30’unu geçemez diye bir kural var. Bu, bizde yüzde 20’lerde. Milletin malını çok titizlikle yönetiyoruz.” ifadelerini kullandı.





TARIM VE HAYVANCILIĞA DESTEK

Tarım ve hayvancılıkla ilgili destekler konusunda özellikle pandemi ve küresel ısınmanın oluşturduğu diğer risklerin sıkıntı oluşturmaya başladığını, dünyanın Ukrayna-Rusya savaşından sonra bir gıda krizi tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükakın, şunları kaydetti: “Pandeminin ilk günlerinden itibaren tarıma ciddi destek vermeye başladık. Çevresel riskler giderek artıyor. Özellikle çevre bilinci ve ağaçlandırma konusunda özel bir kampanya başlatmak istiyoruz. Her yere ağaç dikmemiz gerekiyor. Muhtarlarımızdan ricam, ağaçlandırmaya uygun alanları bizim ilgili daire başkanımızla paylaşsınlar. Biz de size fidanları verelim, dikin ve takibini sizler yapın. Bir geri dönüşüm konusunda da özel bir gayret göstermenizi istiyorum. Geri dönüşebilir ürünlerle bu hayatın devam etmesi lazım. Çevre bilinci, geri kazanım ve ağaç dikimi gibi konular sizlerden özel hassasiyet bekliyorum.”







Başkan Büyükakın, yeni bilgisayarların tüm muhtarlara ve mahallelere hayırlı olmasını temenni ederek, konuşmasını tamamladı.





“MUHTARLAR OLARAK ÇOK ŞANSLIYIZ”

Muhtarlar adına söz alan Körfez Muhtarlar Derneği Başkanı ve Kutluca Mahallesi Muhtarı Engin Öztürk, muhtarları en büyük hizmet ortağı olarak gören, mahallelerde vatandaşların daha hızlı ve kaliteli hizmet almaları için taleplerini en hızlı şekilde yerine getirerek her zaman yanlarında olan Başkan Büyükakın’a muhtarlar adına teşekkür etti. Mahallelerin sorunlarını Büyükşehir Belediyesine bildirdiklerinde, hemen çözüme kavuşturulduğunu aktaran Öztürk, şöyle konuştu: “Ne zaman bir talepte bulunsak, anında yerine getiriliyor. Halkımıza hizmet yolunda, Büyükşehir Belediyemiz her zaman yanımızda oluyor. O yüzden, Kocaeli muhtarları olarak çok şanslıyız.







Bugün, hizmetlerine bir yenisini daha ekleyen Büyükşehir Belediyemiz, ekonomik ömrü sona eren masaüstü bilgisayarların yerine, Kocaeli genelindeki 472 muhtarlığa dizüstü bilgisayar desteği sağlayarak, muhtarlarımızı teknoloji ile buluşturuyor. Ayrıca, muhtarlıklarımızla birlikte 12 ilçemizin tüm muhtar derneklerine de söz konusu bilgisayardan veriliyor. Dizüstü bilgisayar sayesinde muhtarlık dışında da vatandaşlarımıza hizmet edebileceğiz, mahallemizin sorunlarını ve taleplerimizi, yeni bilgisayarlarımıza yüklenen, “Muhtar Aktif Sistemi” üzerinden belediyeye gitmeden, Büyükşehir Belediyemizin ilgili birimlerine interaktif olarak anında iletebileceğiz.”





CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Öztürk, ayrıca muhtarlarına önem veren, özlük haklarının iyileştirilmesi hususunda yasal düzenlemelerle destek sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a da teşekkür etti. Konuşmaların ardından Başkan Büyükakın, Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, AK Parti Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, BBP İl Başkanı Remzi Kaya ve DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, 12 ilçenin muhtar dernek başkanlarına dizüstü bilgisayarları takdim edildi. Muhtarlar, ilçelere göre ayrılan stantlardan bilgisayarlarını teslim aldı. Muhtarlar, destekten dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.





DAHA HIZLI VE KALİTELİ HİZMET

Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü’nce, muhtarlarla iletişimin hızlı sağlanması ve mahallelerin sorunlarının kısa sürede çözümlenmesi amacıyla 2016 yılında hayata geçirilen “Muhtar Aktif Sistemi” üzerinden talep ve şikayetlerini bir dakika gibi çok kısa bir sürede ilgili birime ileten muhtarlar, hem kısa sürede hizmete kavuşuyor hem de zamandan ve kırtasiyeden tasarruf sağlıyor. Muhtarlar, taleplerini bilgisayar üzerinden interaktif olarak Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığına iletiyor. Böylece muhtarlar, bu tür başvurular için belediyeye gitmek zorunda kalmıyor. Muhtarlar tarafından, Muhtar Aktif Sistemi’ne yapılan başvurular e-imzalı dilekçe olarak işleniyor ve ilgili daireye çözümü için sistem üzerinden gönderiliyor. Dairelere gönderilen yazıların cevapları sistem üzerinde takip edilebiliyor ve gelen cevaplar ilgili muhtara yazı ile bildiriliyor. Kocaeli’nin 12 ilçesindeki 472 mahallesinde her türlü problem, mahallenin görüşleri ve istekleri anlık olarak Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü’ne iletilebiliyor. Ayrıca detaylı bilgi mahalle muhtarının bilgisayarına iletiliyor. Bu uygulamayla mahallelerinin en uç noktalarına kadar kaliteli ve daha hızlı hizmet sağlanıyor.