Başkan Büyükakın, “Bizim derdimiz mevki makam değil, milletimize ve şehrimize hizmet”

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, Gebze’de Beylikbağı, Köşklüçeşme ve Arapçeşme mahallelerinde vatandaşlarla buluştu. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya, Büyükşehir Başkan Vekili Yaşar Çakmak ile Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan’ın da yer aldığı ziyarette, vatandaşlarla hasbihal eden Başkan Büyükakın, Gebze’de hayata geçirdiklerini ve yapacakları projeler hakkında bilgi verdi. Türkiye, dünyada yaşanan son bir yüzyılın en büyük sağlık krizinde çok başarılı olduğunu dile getiren vatandaşlara, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde COVİD-19 salgınını dünyada en başarılı şekilde yöneten ülkelerden birisiyiz. Sağlık hizmetlerinden tedarik zincirine, kamu düzeninden sosyal destek programlarına kadar çok önemli adımları attık. Büyükşehir Belediyesi olarak bu dönemde sosyal destek programlarımızı artırırken, hizmetlerimize de ara vermeden devam ettik. Biz çalışan, halkı için hizmet üreten kadrolarız. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte ülkemizi ve şehrimizi geleceğe taşıyoruz” dedi.

“ALLAH RAZI OLSUN SÖZLERİ BİZİM İÇİN EN BÜYÜK REFERANSTIR”

Gittiği her mahallede büyük ilgi ve sevgiyle karşılanan, kent için alt yapıdan üst yapıya, ulaşımdan gençlik hizmetlerine kadar her proje için teşekkür eden mahalle sakinlerine, “Her daim ifade ettiğimiz gibi, bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir” diyen Başkan Büyükakın “Milletimiz bunu takdir ediyor ve bizden beklentisi de budur. Kendisine hizmet edecek, icraat ortaya koyacak kadroların da kimin olduğunu çok iyi biliyor. Bunu da sahada her fırsatta bizlere söyleyen hemşerilerimize de çok teşekkür ediyorum. İşte bu nedenle vatandaşlarımızın, “Sizden Allah razı olsun” sözleri bizim için en büyük referanstır” diye konuştu.

“ESERLERİMİZ KONUŞUYOR, HİZMETLERİMİZ VATANDAŞLARIMIZLA BULUŞUYOR”

“Bizim derdimiz mevki makam değil, milletimize ve şehrimize hizmettir” ifadelerini de sarf eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, “Biz, bu millete efendi olmaya değil hizmetkâr olmaya geldik. Dün de bunu söylüyorduk, bugünde söylüyoruz, yarında böyle söyleyeceğiz ve bu şekilde kentimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Biz bunu söylerken, ortaya koyduğumuz her eserle de insanımızın gönüllerine de dokunuyoruz. Eserlerimiz konuşuyor, hizmetlerimiz vatandaşlarımızla buluşuyor.” dedi.

“GÖNÜLLERE GİRMENİN ÇABASINDAYIZ, DERDİNDEYİZ”

Ziyaretlerinde vatandaşlarımızın taleplerini ve önerilerini de tek tek not eden Başkan Büyükakın, “Büyükşehir Belediyesi olarak halkımızın dertleriyle yakından ilgileniyoruz. Tüm ekiplerimiz bunun için seferber durumdadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile ülkemiz ve kadirşinas milletimiz için proje üretiyor, milletimizin dertlerine çare üretmeye gayret ediyoruz. Biz, Mevlana’nın ifadesiyle tevazuda toprak gibi olmanın edası ile gönüllere girmenin çabasındayız, derdindeyiz. Bu derdimiz bize milletimize hizmet etmede güç veriyor” diye konuştu. Ziyaretlerinde kadınlarla, çocuklarla, gençlerle, her yaştan vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Büyükakın, bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.