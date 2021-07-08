banner426
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükakın, “Bizim derdimiz mevki makam değil, milletimize ve şehrimize hizmet”

Başkan Büyükakın, Gebze’de Beylikbağı, Köşklüçeşme ve Arapçeşme mahallelerinde vatandaşlarla buluştu. “Biz çalışan, halkı için hizmet üreten kadrolarız” diyen Başkan Büyükakın, “Liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte ülkemizi ve şehrimizi geleceğe taşıyoruz” dedi.

Başkan Büyükakın, 'Bizim derdimiz mevki makam değil, milletimize ve şehrimize hizmet”

08 Temmuz 2021 Perşembe 10:57

 Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, Gebze’de Beylikbağı, Köşklüçeşme ve Arapçeşme mahallelerinde vatandaşlarla buluştu. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya, Büyükşehir Başkan Vekili Yaşar Çakmak ile Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan’ın da yer aldığı ziyarette, vatandaşlarla hasbihal eden Başkan Büyükakın, Gebze’de hayata geçirdiklerini ve yapacakları projeler hakkında bilgi verdi. Türkiye, dünyada yaşanan son bir yüzyılın en büyük sağlık krizinde çok başarılı olduğunu dile getiren vatandaşlara, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde COVİD-19 salgınını dünyada en başarılı şekilde yöneten ülkelerden birisiyiz. Sağlık hizmetlerinden tedarik zincirine, kamu düzeninden sosyal destek programlarına kadar çok önemli adımları attık. Büyükşehir Belediyesi olarak bu dönemde sosyal destek programlarımızı artırırken, hizmetlerimize de ara vermeden devam ettik. Biz çalışan, halkı için hizmet üreten kadrolarız. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte ülkemizi ve şehrimizi geleceğe taşıyoruz” dedi.  

 

“ALLAH RAZI OLSUN SÖZLERİ BİZİM İÇİN EN BÜYÜK REFERANSTIR” 

Gittiği her mahallede büyük ilgi ve sevgiyle karşılanan, kent için alt yapıdan üst yapıya, ulaşımdan gençlik hizmetlerine kadar her proje için teşekkür eden mahalle sakinlerine, “Her daim ifade ettiğimiz gibi, bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir” diyen Başkan Büyükakın “Milletimiz bunu takdir ediyor ve bizden beklentisi de budur. Kendisine hizmet edecek, icraat ortaya koyacak kadroların da kimin olduğunu çok iyi biliyor. Bunu da sahada her fırsatta bizlere söyleyen hemşerilerimize de çok teşekkür ediyorum. İşte bu nedenle vatandaşlarımızın, “Sizden Allah razı olsun” sözleri bizim için en büyük referanstır” diye konuştu. 

 

“ESERLERİMİZ KONUŞUYOR, HİZMETLERİMİZ VATANDAŞLARIMIZLA BULUŞUYOR” 

“Bizim derdimiz mevki makam değil, milletimize ve şehrimize hizmettir” ifadelerini de sarf eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, “Biz, bu millete efendi olmaya değil hizmetkâr olmaya geldik. Dün de bunu söylüyorduk, bugünde söylüyoruz, yarında böyle söyleyeceğiz ve bu şekilde kentimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Biz bunu söylerken, ortaya koyduğumuz her eserle de insanımızın gönüllerine de dokunuyoruz. Eserlerimiz konuşuyor, hizmetlerimiz vatandaşlarımızla buluşuyor.” dedi.

 

“GÖNÜLLERE GİRMENİN ÇABASINDAYIZ, DERDİNDEYİZ” 

Ziyaretlerinde vatandaşlarımızın taleplerini ve önerilerini de tek tek not eden Başkan Büyükakın, “Büyükşehir Belediyesi olarak halkımızın dertleriyle yakından ilgileniyoruz. Tüm ekiplerimiz bunun için seferber durumdadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile ülkemiz ve kadirşinas milletimiz için proje üretiyor, milletimizin dertlerine çare üretmeye gayret ediyoruz. Biz, Mevlana’nın ifadesiyle tevazuda toprak gibi olmanın edası ile gönüllere girmenin çabasındayız, derdindeyiz. Bu derdimiz bize milletimize hizmet etmede güç veriyor” diye konuştu. Ziyaretlerinde kadınlarla, çocuklarla, gençlerle, her yaştan vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Büyükakın, bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.








 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Dilovası'nda sağlıklı altyapı çalışmaları sürüyor Dilovası'nda sağlıklı altyapı çalışmaları...
800CK seferlerine yoğun ilgi 800CK seferlerine yoğun ilgi
Darıca’da engeller DAREN ile aşılıyor Darıca’da engeller DAREN ile aşılıyor
KO-MEK’ten GTÜ’ye Office Programı eğitimi KO-MEK’ten GTÜ’ye Office Programı eğitimi
Otobüs İşletme’de hedef Sıfır Atık Otobüs İşletme’de hedef Sıfır Atık
MALEZYA BELGESELİ (1.Bölüm) MALEZYA BELGESELİ (1.Bölüm)
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Dilovası'nda sağlıklı altyapı çalışmaları...
Kocaeli’nin Dilovası ilçesine bağlı 6 mahalleyi sağlıklı altyapıya kavuşturacak içmesuyu, kanalizasyon...

Haberi Oku