Başkan Büyükakın: Bosna’da insanlar katledilirken başınızı öbür tarafa çeviremezsiniz

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Macaristan Milli Savunma Bakanlığı 1. Dünya Savaşı Derneği ile beraber UID Macaristan Başkanı Mehmet İnceoğlu ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti. Macaristanlı konuklarıyla yakından ilgilenen tarihsel ve bunun yanında uluslararası konularla birlikte Türkiye-Macaristan arasındaki ilişkilerin geldiği boyutları da konuşan Başkan Büyükakın, iki milletin ortak noktalarının olduğunu belirterek, “1. Dünya Savaşı’nda yıkılan iki imparatorluk bizim milletlerimize ait. Ortak kullandığımız kelimeler var. Bir başka ortak yanımızda yardıma muhtaç olan insanlara yardım eli uzatma konusundaki ortak kararlılığımız. AtalarıMızdan bir kültürü miras alırız ve ona göre davranırız. Birçok konuda benzer davranışları ve duruşları iki millet olarak gösteriyoruz” dedi.

“MADENLERDEN VE DİĞER ZENGİNLİKLERDEN İBARET GÖRÜYOR”

Suriye konusunda bütün Avrupa sessiz kalırken Türkiye’nin yardım ettiğinin altı çizilen görüşmede, “İnsanlığın barış, kardeşlik, adalet gibi değerleri uygulaması lazım” diyen Başkan Büyükakın, “Dünyada merhamet gibi biraz önce ifade ettiğim değerlerin ve duyguların yüksek sesle ifade edilmesine ihtiyaç var. Hepimiz biliyoruz ki birileri dünyayı sadece enerji kaynaklarından ibadet görüyor.

Madenlerden ve diğer zenginliklerden ibaret görüyor. Ama insandan daha kıymetli hiçbir şey yok” şeklinde konuştu.

“ÇİFTE STANDARTI DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE YAPTILAR”

“Ukrayna'dan kaçanlara 'sarı saçlı, mavi gözlü' diye kucak açanlar, diğer mültecilere sırt çeviriyor, hatta zulmediyor” diyerek misafirleriyle sohbet eden ve uluslararası meseleler hakkında görüşlerini ifade eden Başkan Büyükakın, birliktelikte şunları da kaydetti: “Afrika ve doğu ülkelerinden gelen sığınmacılara kapıları kapatan Avrupa ülkeleri, milyonlarca Ukraynalıya kucak açtı. Tabi bunu sarı saçlı mavi gözlü ve tabiki aynı dindeniz diyerek çifte standartla yaptılar. Hem de dünyanın gözü önünde yaptılar” dedi. ‘’Türkiye-Macaristan arasındaki dostluğu yakından biliyorum’’ diyen Başkan Büyükakın, “Tarihteki ortak noktalarımızdan bir tanesi de kavimler göçüyledir. Orta Asya’dan beraber yola çıktık. Türkiye’de büyük Türk kurultayı yapıyoruz sizler oradasınız ve kullandığımız kelimeler arasında ortak olanlar var.” şeklinde konuştu.

“İNSANLAR KATLEDİLİRKEN BAŞINIZI ÖBÜR TARAFA ÇEVİRİP BAKMAZSINIZ”