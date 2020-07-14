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Başkan Büyükakın, ‘’Gençler için yatırım yapmaya devam’’

Başkan Büyükakın, Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi Spor Salonu’nun incelemesi sonrası yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimizin daha iyi imkânlarda eğitim almaları için sorumluluk almaya devam edeceğiz. Güçlü Türkiye’yi her alanda oluşturacak gençlerimizdir” dedi.

Başkan Büyükakın, ‘'Gençler için yatırım yapmaya devam''

14 Temmuz 2020 Salı 12:51

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, bin 600 metrekare kapalı alanıyla 7’den 77’ye herkesin kullanacağı Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda inceleme yaptı. Basketboldaki yeteneklerini de gösteren attığı basketler ile dikkatleri üzerine toplayan Başkan Büyükakın’a, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlçe Başkanı Ramazan Tuna ve diğer yetkililer eşlik etti. “Gençler için Körfez ilçesinde atılmış çok önemli spor salonunu inceledik” diyerek bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, “Okullarımıza spor salonu kazandırmada çok önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Kentimizin kültürüne ve sanatına katkı sunarken, spor salonlarımızla başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere onları geleceğe hazırlamak için çalışıyoruz. Türkiye’nin ve Kocaeli’nin geleceği gençlerdir” dedi.

 

“KADINLARIMIZA DA HİZMET VERECEĞİZ”

Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi Spor Salonu’ndaki incelemesinde attığı üçlük atışlardaki başarısının yanı sıra salon sporlarına olan yatkınlığını da sergileyen Başkan Büyükakın, “Öğrencilerimizin daha sağlıklı ortamlarda spor eğitimi almaları için yapılan spor salonlarını inşa etmeye devam edeceğiz. FİBA onaylı zeminiyle spor salonumuz bölgemizin çok önemli spor salonu ihtiyacını da karşılayacaktır. Farklı ölçülerdeki alanlarımızla bu salonda kadınlarımıza da hizmet vereceğiz” diye konuştu.

 

“GÜÇLÜ TÜRKİYE’Yİ HER ALANDA OLUŞTURACAK GENÇLERİMİZDİR”

Günümüzün ve geleceğimizin güçlü Türkiyesi’nde gençlerimize çok önemli bir görev düştüğünü de dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Biz gençlerimize güveniyoruz. Gençler bizim umudumuzdur. Gençlerimizle birlikte yol yürüyoruz ve yürümeye devam edeceğiz. Öğrencilerimizin daha iyi imkânlarda eğitim almaları için sorumluluk almaya devam edeceğiz. Güçlü Türkiye’yi her alanda oluşturacak gençlerimizdir. Bu hususu bilerek gençlere hizmet etme yolunda kararlıkla çalışmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin bize olan güvenine layık olmayı sürdüreceğiz. Bu spor salonunda onların keyifli ve güzel anlar geçirmesi bizi çok mutlu edecek. Gençler için yatırım yapmaya devam edeceğiz” diyerek açıklamasını tamamladı.

 


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