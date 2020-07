Başkan Büyükakın halkla buluştu

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Koral ve teşkilat üyelerinin de hazır bulunduğu ziyaretlerde her yaştan vatandaşla yakından ilgilenen Başkan Büyükakın’a gençler yoğun ilgi gösterdi. Kocaeli’nin her noktasında şehrin nabzını tuttuklarını belirten Başkan Büyükakın, özellikle gençlerin talep ve önerilerine dönük adım atarken farklı bir heyecan hissettiklerini vurguladı. “Gençlerle aşamayacağımız hiçbir zorluk yok” diyen Başkan Büyükakın, “Kocaeli’nin kalkınma mücadelesinde gençlerin fikirlerine çok önem veriyoruz. Mahallede, caddede, sokakta yani kentimizin her köşesinde gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde, gençlerin şehir adına önerileri bizlere yeni ufuklar açıyor. Ekibimizle birlikte bu noktada özellikle yeni fikirlere güçlü gelecek vizyonu açısından çok değer veriyoruz. Bu necip millet gençleriyle güçlüdür. Gençlerimizin bu ülkeye katacağını çok önemli kazanımların olacağını yakından biliyor ve inanıyoruz” şeklinde konuştu.





“GÖNÜLLERE GİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Kocaeli’nde ki huzur ve kardeşlik ikliminin her kentte her ülkeye örnek olduğunu da belirterek ziyaretlerde sohbetler gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, “Anadolu topraklarda millet olarak asırlardır var olabilmek için büyük mücadele veriyoruz. Bu mücadele de kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle her vatandaşımız üzerine düşen görevi yerine getiriyor. Gök kubbede hoş bir sadâ bırakmaktan başka bir gayretimiz yoktur. Milletimizin bizlere söylediği “Allah razı olsun” sözü her şeye bedeldir. Bu anlayışla tüm kalpleri kazanana kadar çalışmaya, gönüllere girmeye devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak eğitimden sosyal hizmetlere, üst yapıdan altyapıya, gençlik hizmetlerinden çevre projelerine kadar tüm eserlerimizle milletimizin gönlünü teşkilatlarımızla birlikte kazanmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.





“KARDEŞLERİNİ YALNIZ BIRAKMAYAN BİR TÜRKİYE VARDIR”

Ziyaretlerinde güçlü Türkiye’nin Balkanlar, Ortadoğu, Afrika ve Uzak Asya’da ki mazlumların umudu olduğunu dile getiren vatandaşlara bu düşünceleri için teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Şunu özellikle hatırlatmak isterim ki tarihin acı ve utanç sayfalarından biri olan Srebrenitsa Soykırımı'nın 25. yıl dönümünü geçtiğimiz günlerde geride bıraktık. Orada sadece Müslüman oldukları için alçakça katledilen kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Aziz şehitlerimizi unutmuyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle güçlenen Türkiye o bölgelerde yaşayan kardeşlerimizin güvencesidir. Bugün Bosnalı ve diğer tüm kardeşlerimizi yalnız bırakmayan bir Türkiye vardır. Daha çok çalışacak, daha çok üretecek ve her alanda gençleriyle gelişecek Türkiye, dünyaya huzur ve kardeşliği getirecektir” açıklamasını yaptı.

“HER HİZMETTE MİLLETİMİZİN İMZASI VE DESTEĞİ VARDIR”

Kocaeli’de yatırımın, üretimin ve istihdamın destekleyicisi olduklarını da belirterek ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, “Yatırımlarımız gelecek nesillerine mirasımız olacaktır” vurgusu yapan Başkan Büyükakın son olarak şunları kaydetti: “Türkiye’yi üç kıtanın sağlık merkezi yapma gayretinde olan liderimiz Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla kentimizde yeni hizmet adımlarını atıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimize hizmet edip gönül kazanmaya devam ediyoruz. Kentimiz ölçeğinde yapacağımız her hizmette milletimizin imzası ve desteği vardır. Milletimizden aldığımız güçle kendimize koyduğumuz tüm hedeflerimize ulaşacağız. Bunu başarabilmek içinde gece gündüz demeden çalışacağız.”