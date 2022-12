Başkan Büyükakın: İnsan kaynağınız yetişmemişse dünya ile rekabet edemezsiniz

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından "Yeni yüzyılın yetenek merkezi (Talent hub of the new century)" temasıyla ilki düzenlenen "İstanbul İnsan Kaynakları Forumu (İstanbul HR Forum)", “Yeteneğe Yatırım” paneline katılarak bir konuşma gerçekleştirdi. “Bütünsel bakış açısı ve strateji olmadan tek başına insan kaynağına yatırım yapmanın bir anlamı olmaz” diyen Başkan Büyükakın, “Bir stratejiniz olmadan, bir makro çerçeveniz olmadan, bütüne hakim olunmadan aslında tek başına insan kaynaklarına yatırım yapmanın da bir anlamı yok.” dedi

“ŞEHİRLERİN STRATEJİSİ NE OLACAK?”

İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen Türkiye Petrolleri A.O. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin moderatörlüğünde gerçekleşen panele, PwC Türkiye Ülke Kıdemli Ortağı Cenk Ulu, H. İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu ile Elçi, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı Genel Müdür Yardımcısı Alper Aktaş katıldı. Başkan Büyükakın buradaki konuşmasını, “Bir belediye başkanı olarak diğer bir bakış açısının da şehirlerin stratejisinin ne olacağıdır diyebilirim. Bir stratejiniz olmalı ve o strateji içerisinde doğru yerlerde doğru insanları en uygun bileşen olarak sağlamalısınız. Genetik, Robotik, Endüstri 4.0 gibi birçok şeyden bahsediyoruz. Yeni meslekler, eski bilinen mesleklerin eskimesi ve standart dışına çıkması gibi hususlar konuşuluyor” diyerek sürdürdü.

“KOCAELİ BİLİŞİMİN DE BAŞKENTİ OLMA YOLUNDA’’

“Kocaeli’nde bütün okullara robotik kodlama sınıfları oluşturuyoruz” vurgusu yapan Başkan Büyükakın, “Çok az bir süre sonra Kocaeli’ndeki bütün okullarda robotik kodlama sınıfları olacak. Çocuklar okullarında robotiği ve kodlamayı öğrenecek. Aslında geleceğin meslekleri konusunda bilgi ve fikir sahibi olacak. Biliyorsunuz Kocaeli, Türkiye’nin sanayi başkentidir. Şimdi de bilişiminde başkenti olma yönünde hızla ilerliyor. Dolayısıyla orada bizim bu standartları çocuklarımıza sağlamamız lazım. Bizim de tüm gayretimiz bunun içindir.” şeklinde konuştu.

“SANAYİCİYLE VATANDAŞ ARASINDA BAĞ OLUŞTURUYORUZ”

Başkan Büyükakın, şehirde yatırımlar yapmaya devam ettiklerini de kaydederek, aynı zamanda sanayinin ihtiyaçlarını karşılayacak yetişmiş insan kaynağını sağlamak için sanayicilerle birlikte istihdam programları yaptıklarını belirtti. USTAM adını verdikleri bir proje başlattıklarını söyleyen Başkan Büyükkakın, “Sanayicilerle bir araya geliyoruz. Belediye olarak katalizör görevini üstleniyoruz. İş insanlarının ihtiyacı olan insan kaynağına henüz arzu edilen kalifikasyonları elde etmemiş sanayicimizle vatandaşlarımız arasında bir bağ oluşturuyoruz.” ifadelerini kullandı

“CUMHURBAŞKANIMIZIN ELİNDEN TAKDİR ÖDÜLLERİNİ ALMIŞ OLDUK”

Başkan Büyükakın, Cumhurbaşkanlığının istihdam ofisinin gerçekleştirdiği staj programına da benzer bir yaklaşımla yaklaştıklarını ifade ederek, “Burada 2021 ve 2022 yıllarında 860 tane üniversite öğrencisine kurumumuzda staj yapması için davet gönderdik. Bunların 267 tanesi belediyemiz bünyesinde staj yapmayı kabul ettiler. Bunun haricinde bizzat kendileri başvuran 164 tane öğrenciyle birlikte toplam 431 staj gerçekleştirildi. Büyükşehir belediyeleri arasında en çok staj yaptıran belediye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden takdir ödüllerini almış olduk.” dedi.

“İNSAN KAYNAĞI OLMAYAN ÜLKELERİN REKABET ETME ŞANSI YOKTUR”

Başkan Büyükakın, konuşmasını şu şekilde tamamladı: “Aslında bir stratejiniz yoksa tek başına insan kaynağına yatırım yapmanın bir anlamı yoktur. İnsan kaynağı yetişmemiş olan ülkelerin dünya ile rekabet etme şansı yok. Dolayısıyla insan kaynaklarının vazgeçilmez bir alan olduğu, oraya yatırım yapılması ve uzun vadeli bir yaklaşım gösterilmesi akıldan hiç çıkartmamalıyız. Bununla birlikte stratejinizi hiç unutulmamalısınız. Ulusal ve yerel düzeyde doğru ölçülendirmeyle birlikte hareket edilmesi gerektiğini de bir kez daha vurguluyorum.”