Başkan Büyükakın Kabotaj Bayramı’nı Kutladı





Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın yayınladığı bir mesajla Kabotaj Bayramı’nı kutladı. Mesajında denizlerde hakimiyet kuramayan milletlerin tarih içerisinde yok olup gittiklerini ifade eden Başkan Büyükakın” Kabotaj Kanunu’nun kabul edilişinin 96’ıncı yılında ülkemizde denizciliğimizi geleceğe taşıyacak stratejiler bir bir hayata geçiriliyor. Üç tarafı denizlerle çevrili ve iki önemli boğaza sahip ülkemizin jeopolitik açıdan büyük önem arz eden bu konumunu denizciliğimiz açısından en iyi şekilde kullanarak yarınlara daha güçlü gireceğiz” dedi.









Kabotaj Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın “Bir devletin hür ve bağımsızlığının en önemli göstergelerinden birisi de “kabotaj” hakkıdır. Ülkenin kendi limanları arasında yük ve yolcu taşıması aynı zamanda ekonomik bağımsızlığının da sembolüdür.Verilen kapitülasyonlarla zaman içinde kendi limanlarımız arasında yolcu dahi taşıyamaz hale gelen ülkemiz, Kurtuluş Savaşı ardından kendi karasularında yük ve yolcu taşımacılığı hakkını tekrar kazanmıştı. İşte bugün kutladığımız Kabotaj Bayramı ile bağımsızlığımızın ve ekonomik özgürlüğümüzün en önemli sonuçlarından birisi olan bu hakkımızı yeniden kazanmamızı kutluyoruz. Bu uğurda mücadele eden, güzel ülkemizin bağımsızlığı için çalışan şehit ve gazilerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun” dedi.









Başkan Büyükakın mesajının devamında, “ Ülkemizin son 20 yılda denizcilik alanındaki çalışmaları ile dünyaya önemli mesajlar verdik. 4 sondaj gemimiz ile denizlerimizde enerji arayışlarımız sürüyor. Dış ticaretimiz yaklaşık yüzde 90’ına yakını deniz yoluyla yapılmakta. Gemilerimizin millik oranı her geçen gün artıyor. Kanal İstanbul gibi bir proje ile ulaşım sektöründe yeni bir çağın kapısını aralayarak tarihe damga vurduk.





Kabotaj hakkıyla, İzmit Körfezi’nde Büyükşehir Belediyemizin başarıyla sürdürdüğü deniz ulaşımının da, bizim tarafımızdan yapılması imkânına kavuşmuş olduk. Bugün Büyükşehir Belediyesi olarak İzmit Körfezi’nde deniz ulaşımımızla yüz binlerce hemşehrimizi taşıyor, insanlarımızın işlerine sevdiklerine ulaşmasına yardımcı oluyoruz. Bu önemli hakkın elde edilmesine emeği geçenleri saygıyla anıyor, denizcilerimizin ve bütün hemşehrilerimin Kabotaj Bayramları’nı kutluyorum” dedi.



