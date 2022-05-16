Başkan Büyükakın, Karate Milli takımıyla buluştu

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gaziantep'te yapılacak "Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası” için Kocaeli’de kampa giren milli takım ile buluştu. Başkan Büyükakın ile bir araya gelen milli takım sporcuları ve yetkililer, kendilerine ev sahipliği yaptığı için Başkan Büyükakın’a teşekkür ederek, kamp çalışmaları hakkında bilgi verdi. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Şemsettin Yıldırım’ın da yer aldığı birliktelikte, Karate başta olmak üzere ulusal ve uluslararası spor organizasyonları üzerine değerlendirmelerde de bulunuldu.

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