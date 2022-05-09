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Başkan Büyükakın: Kocaeli bizim sevdamız

Sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yönetim kurulu üyelerini ağırlayan Başkan Büyükakın, Kocaeli’ye aşkla, sevdayla hizmet ettiklerini söyledi

Başkan Büyükakın: Kocaeli bizim sevdamız

09 Mayıs 2022 Pazartesi 13:43

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kocaeli Şube Başkanı Meral Dönmez ve yönetimini makamında konuk etti. Başkan Büyükakın ayrıca, Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Serap Çakır ve yönetiminin yanı sıra Kocaeli Nicomedia Lions Kulübü Başkanı Ümit Tezgiden ve dernek sekreteri Ufuk Yıldız’la bir araya geldi.  Görüşmelerde yerel, ulusal ve uluslararası birçok konu ele alınırken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kentin tamamında ortaya koyduğu ve devam ettiği projeler üzerine de görüşmeler yapıldı. Ortak aklın yürütülmesi ve şehre katacağı değerler üzerine de değerlendirilmeler yapılırken Başkan Büyükakın, “Kocaeli bizim sevdamız ve bu sevdanın daha güzel yarınlara ulaşması için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.  Ziyarete gelen konukları, Başkan Büyükakın’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.


KOCAELİ, ANADOLU’NUN BİR ÖZETİ
Kocaeli’nin Anadolu’nun bir özeti olduğunun da ifade edildiği birlikteliklerde, “Hemşerilerimizle her fırsatta bir araya geldiğimizde Kocaelililerin güler yüzünü, içten ve samimi ilgisini görmek bizi mutlu ediyor” diyen Başkan Büyükakın, “Milletimiz bizim baş tacımızdır. Aziz hemşerilerimiz için gayret ediyor, gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyor. Tabi bu hizmetlerin ortaya koyulmasında siyasi partilerimizin temsilcilerinden basın mensuplarına, sivil toplum kuruluşlarından akil insanlarımızın önerilerine kadar her fikre çok değer veriyoruz. Ancak en önemli bilgiye de sahada ki vatandaşlarımızdan alıyoruz” ifadelerini sarf etti. 


TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLIYIZ
“Ülkemizin kurulmasından bugüne kadar başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere başta silah arkadaşları, şehitlerimiz ve gazilerimizi minnetle yâd ediyorum” diyen Başkan Büyükakın, “Türkiye, terörle mücadelenin her türlüsüyle sahada mücadele ediyor. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında terörü bitirmede kararlı olan devletimiz, son yıllarda savunma sanayisi başta olmak üzere büyük gelişim kaydediyor. Tabi bu mücadelede şehitlerimiz oluyor. Bir kez daha şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Allah onlardan razı olsun” diye konuştu. 

HEDEFİMİZ MUASIR MEDENİYETLER SEVİYESİNİN ÜZERİNE ÇIKMAKTIR
Konuklarıyla gerek sanat gerek kültür gerekse gençlik üzerine görüşmeler gerçekleştiren Başkan Büyükakın, “Ülkemizin banisi Atatürk’ün de söylediği gibi, hedefimiz muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmaktır. Bu hedef için bizler Büyükşehir Belediyesi olarak çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızdan gençlerimize, engellilerimizden büyüklerimize, kadınlarımızdan tüm vatandaşlarımıza kadar beklenilen hizmetlerin en iyisini vermek için çalışıyoruz. Kocaeli’nin tamamında sağlık ve sosyal hizmetlerimiz bir yandan devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin gerek Hasta Nakil Ambulans hizmetlerinden Evde Bakım Hizmetlerine kadar her alanda çalışmaları devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi bu anlamda ülkemize örnektir” diye konuştu. Birliktelik yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.



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