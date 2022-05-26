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Başkan Büyükakın, Kullarspor U-18 takımını konuk etti

Başkan Büyükakın, Kırklareli’nde yapılan U18 Türkiye Şampiyonası 1. Etap maçlarında birinci olan Kullarspor’u makamında konuk etti.

Başkan Büyükakın, Kullarspor U-18 takımını konuk etti

26 Mayıs 2022 Perşembe 14:49

 Kırklareli’nde yapılan U18 Türkiye Şampiyonası 1. Etap maçlarında birinci olan Kullarspor’un futbolcu, başkan ve yöneticileri, 2. kademede mücadelesi öncesi Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ı makamında ziyaret etti. Başiskele ekibine Tekirdağ’daki müsabakalar için başarılar dileyen Başkan Büyükakın, “Gençlerimizle gurur duydum. İnşallah Tekirdağ’dan da başarılı sonuçlarla döneceklerdir. Şehrimizdeki takımların altyapılarında oynayan sporcularımızın başarılı olması bizleri son derece mutlu ediyor. Tabi bunun yanında gelecek açısından da yetenekli sporcuların oluşması takımlarımız için çok önemli” ifadelerini sarf etti.  

“BÜYÜK EMEK VE TER DÖKTÜNÜZ”
Kullarspor U-18 Genç Takımı, Kocaeli’deki başarılı sonuçların ardından şehrimizi U-18 Türkiye Şampiyonası’nda temsil etmeye hak kazanmıştı. Kırklareli grubunda mücadele eden Kullarspor, 12-15 Mayıs tarihlerinde yapılan müsabakalarda şampiyon olmuş, Türkiye’de son 20 takım arasına kalmıştı. U-18 Genç Takımı 2. kademe müsabakalarında Tekirdağ’da 27-29 Mayıs tarihlerinde Kocaeli’yi temsil edecek. Kullarspor yönetimini tebrik eden Başkan Büyükakın, “Gençlerimizin başarısı için sizler de büyük emek ve ter döktünüz. Sizlere de ayrıca teşekkür ederim. Sahada mücadele eden futbolcu gençlerimize, onları eğiten ve yeteneklerinin ortaya çıkmasına büyük katkı sunan teknik heyete de teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini sarf etti. 



“ELİMİZDEN GELENİN FAZLASINI YAPIYORUZ” 
Ziyarette Kullarspor Başkanı Fahri Altıntaş, yönetim kurulu üyeleri Ahmet Ali Turan, Kazım Dilek, teknik direktör Fatih Sarman, yardımcı antrenörler Serhat Saylık, Engin Tuğul ve altyapı koordinatörü Ayhan Özkar ile birlikte eski Kullarsporlu futbolcu Abdurrahman Turan da hazır bulunan isimlerdi. Konuklarıyla yakından ilgilenen Başkan Büyükakın, kendisine Kocaeli’de ve Kullar’daki spor tesisleri için teşekkür eden Altıntaş ve beraberindeki heyete, “Gençlerimiz için elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam ediyoruz. Kentimizi farklı spor tesisleriyle donatarak geleceğe hazır olmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.



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