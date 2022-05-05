Başkan Büyükakın, pehlivanları ağırladı

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Türkiye Güreş Federasyonu’nun Yağlı Güreş faaliyet programında yer alan 6. Yalova Altınova Belediyesi Hersek Yağlı Pehlivan Güreşlerinde er meydanına çıkarak kürsü yapan sporcuları makamında konuk etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, Kocaeli Büyükşehir Belediye’nin Kağıtsporlu güreşçiler Hüseyin Gümüşalan, Faruk Akkoyun, Nedim Gürel, Tanju Gemici ve Zafer Dama’nın hazır bulunduğu ziyarette Başkan Büyükakın güreşçiler ile sohbet ederek sevinçlerini paylaştı.





BAŞPEHLİVANLAR ALTIN KEMERLE GELDİ







Geçtiğimiz yıl da çayırda birçok madalya kazanan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübünün pehlivanları bu yılda hayli iddialı olduklarını sezonun ilk altın kemerini kazanarak gösterdi. Hersek’teki güreşlerde başpehlivanlık boyun kürsüsünün tamamını ele geçiren güreşçiler Başkan Büyükakın’ı ziyarete 6. Yalova Altınova Belediyesi Yağlı Güreşlerinde kazandıkları altın kemerle geldi. Başkan Büyükakın, sporcular ve beraberlerinde getirdikleri altın kemer ile fotoğraf çektirdi





GÜREŞ’E YATIRIMLARIMIZ SÜRECEK