Başkan Büyükakın: Satın almayın sahiplenin

Kocaeli Hayvan Hakları Derneği Başkanı Selma Platin Pek ve beraberindeki heyeti konuk eden Başkan Büyükakın; “Net bir mesajımız var; Satın alma sahiplen’’

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Hayvan Hakları Derneği Başkanı Selma Platin Pek ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti. Konuklarıyla yakından ilgilenen ve sokak hayvanlarına dönük atılan adımlar üzerine görüş alışverişi yapan Başkan Büyükakın, Patilik projesi başta olmak üzere gerek kısırlaştırma gerekse rehabilite olmak üzere ilçelerde yapılacak yeni çalışmalar hakkında misafirlerine bilgi aktardı. Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası olarak bilinen Patilik merkezinde cerrahi müdahalelerin öneminden bahseden Başkan Büyükakın, “Tabi biz şunu çok iyi biliyoruz. Sevginin olduğu her yer yuvadır. Vatandaşlarımızdan satın almadan bizim merkezlerimizden sahiplenmesini istiyoruz. Aslında net bir mesajımız var; Satın alma sahiplen. Tabi birde şunu ifade etmem lazım. Bizim Sokak Hayvanları için hayata geçirdiğimiz barınağımız çok özel ve güzel işlere imza atıyor. 2008 yılından bu yana barınağımızdan 15 bin 933 sokak hayvanını sahiplendirdik” dedi.





“BİR KAP SU BİR KAP MAMA”

Milletçe sevgi ve merhamet üzerine kurulu bir medeniyetin temsilcileri olduğumuzun altı çizilen görüşmede, “Bir kap su bir kap mama” gibi farkındalık çalışmalarının yanı sıra sokak hayvanlarına dönük eğitim çalışmalarına da önem verildiği dile getirildi. Rehabilite çalışmalarının ele alındığı görüşmede, sokak hayvanlarının kısırlaştırılarak popülasyonlarının kontrol altında tutulmasının da ayrı bir öneme sahip olduğu belirtildi. İzmit-Kandıra yolu üzerindeki Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile birlikte ilçelerde oluşturulacak merkezlerle daha fazla hayvana müdahale ve barınma sağlanmasına da ayrı bir önem verildiği de dile getirildi.





15 BİN 933 SOKAK HAYVANI SAHİPLENDİRİLDİ

Kısırlaştırma ile sokaklardaki hayvan sayısının azalması, böylelikle sokak hayvanlarına yönelik şikayetlerin asgari düzeye indirilmesi amacı başta olmak üzere birçok konunun titizlikle takip edildiğini dile getiren Başkan Büyükakın, “Çalışma arkadaşlarımızla yoğun bir mesai harcayarak bu konuların üzerine hassasiyetle eğiliyoruz. Sokak hayvanlarımıza dönük modern tedavi tekniklerinin yanı sıra sahiplendirmeye önem veriyoruz. Kısırlaştırma çalışmalarıyla da hayvan popülasyonlarını da kontrol etme çabamız devam ediyor. 2008 yılından bu yana Kandıra yolundaki barınağımızdan 15 bin 933 sokak hayvanını sahiplendirdik” ifadelerini sarf etti. Birliktelik yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.





PATİLİK SOKAK HAYVANLARI KASABASI

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’ye örnek olacak bir çalışmayla Kandıra Yolu üzerindeki Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi’ni 'Sokak Hayvanları Eylem Planı' kapsamında Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası'na dönüştürdü. Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabasında sokak hayvanlarının tedavilerinin yanı sıra Kocaeli ve tüm Türkiye’deki engelli hayvanlar için yürüteçler yapılıyor. Büyükşehir, aynı zamanda 11 ilçe belediyesi ile imzalanan protokol kapsamında 11 ilçede açılacak sokak hayvanları bakımevleri için tüm destekleri sağlıyor. Mutlu Sokak Hayvanları Kasabasında, haftanın 7 günü 24 saat hizmet veriliyor.





