Başkan Büyükakın, ‘’STK’larımızın proje ve fikirleri bizim için yol gösterici’’

Başkan Büyükakın, “Proje ve fikirleri bizim için her zaman yol gösterici olan sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte, ülkemiz ve şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, sivil toplum kuruluşlarıyla olan buluşmalarına her fırsatta devam ediyor. Kocaeli Trabzonlular Derneği’ne konuk olan Başkan Büyükakın, Tüm Engellileri Birleştirme Derneği Başkanı Celal Polat ve Marmara Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği Başkanı Nükhet Özcan ile yönetimlerini ağırladı. Proje ve fikirleri bizim için her zaman yol gösterici olan sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte, ülkemiz ve şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz” diyerek konuklarıyla buluşan Başkan Büyükakın, “Kocaeli’de vatandaşımıza dönük atılacak adımlarımızda STK’larımızın fikirlerine ve önerilerine değer veriyoruz. Bunu da her fırsatta STK’larımızla bir araya gelerek yapıyoruz” ifadelerini sarf etti.

MARMARA KADINLAR BİRLİĞİ

bu toprakların kültür, sanat ve tarihinin yeniden hayat bulması için akademik, kültürel ve sanatsal faaliyetleri ile tarih koridorunda 2 yıldır devam eden yolculuğumuzu birliğimize katılan kooperatiflerle taçlandırdıklarını dile getiren Marmara Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği Başkanı Nükhet Özcan, “Kendi hikayelerini yazmak isteyen kadınlarımızın farklı faaliyet alanlarında oluşturduğu kooperatifler ile çıktığımız bu yolda küresel bir marka olmayı hedefliyoruz” diyerek Başkan Büyükakın’a bilgi verdi.

“BİRLİKTE ÜRETİLEBİLECEK SOSYAL PROJELER”

Marmara Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği’ne çıktıkları bu yolculukta başarılar dileyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Kadınlarımızın üretime katılmasını, ürettiklerini pazarlamasını çok kıymetli buluyoruz. Atılan bu adım için de sizleri kutluyorum. Bizler de bu alanda çok önemli bir projemizi hayata geçireceğiz. E-ticaret yapabilecek vatandaşlarımız ürettiklerini geniş pazarlara da sunabilecekler” ifadelerini sarf etti. Tüm Engellileri Birleştirme Derneği Başkanı Celal Polat ve yönetimine de nazik ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Engellilerimize dönük çalışmalarımızda derneklerimizin fikirlerine ve önerilerine çok değer veriyoruz. Ekiplerimiz bu hassasiyetle çalışmalarını sürdürüyor” diye konuştu. Kocaeli Trabzonlular Derneğini de ziyaret eden Başkan Büyükakın, Dernek Başkanı Dr. Fuat Ayar’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette dernek binasını gezen Başkan Büyükakın, STK’larla birlikte üretilebilecek sosyal projeler üzerine değerlendirme yaptı.