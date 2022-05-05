Başkan Büyükakın: STK’larla beraber çalışmaya her zaman hazırız

Sivil Toplum Kuruluşlarının yönetici ve temsilcilerini ayrı ayrı misafir eden Başkan Büyükakın, STK’larla işbirliğine her zaman hazır olduklarını söyledi







Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr Ayşe Engin ve Türk Hemşireler Derneği Kocaeli Temsilcisi Muhsine Eş, Ensar Vakfı Kocaeli İl Temsilcisi Süleyman Saraç ile beraberindeki heyeti makamında ayrı ayrı konuk etti. Ülke ve kent için hizmet başta olmak üzere proje üretmede tüm Sivil Toplum Kuruluşlarına destek olunmasının önemini her fırsatta dile getiren Başkan Büyükakın, ortak aklın ve işbirliğinin başaramayacağı hiçbir işin olmadığını bir kez daha konuklarıyla paylaştı.





SİVİL VE AKADEMİK AKLIN ÖNEMİ





“Biz ne yapabiliriz” diyerek konuklarıyla ayrı ayrı sohbet eden Başkan Büyükakın, başkanlığa ve yönetime seçilen konuklarını tebrik etti. Sivil ve akademik aklın önemine değinilen görüşmelerde, “Birlikte olalım ve şehrimiz başta olmak üzere ülkemize hizmet edelim” vurgusu yapan Başkan Büyükakın, “Büyükşehir Belediyesi olarak bizler her daim STK’larımızın ve meslek odalarımızın yanındayız. Halkımızın iyiliği için çalışmaya, faydalı projeler üretmeye, geleceğe dönük adımlar atmaya irademizi ortaya koyduğumuzu ifade etmek isterim” dedi.













TABİP ODASIYLA ORTAK ÇALIŞMA ALANLARI



