GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükakın: STK’larla beraber çalışmaya her zaman hazırız

Sivil Toplum Kuruluşlarının yönetici ve temsilcilerini ayrı ayrı misafir eden Başkan Büyükakın, STK’larla işbirliğine her zaman hazır olduklarını söyledi

Başkan Büyükakın: STK'larla beraber çalışmaya her zaman hazırız

05 Mayıs 2022 Perşembe 14:11

 Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr Ayşe Engin ve Türk Hemşireler Derneği Kocaeli Temsilcisi Muhsine Eş, Ensar Vakfı Kocaeli İl Temsilcisi Süleyman Saraç ile beraberindeki heyeti makamında ayrı ayrı konuk etti. Ülke ve kent için hizmet başta olmak üzere proje üretmede tüm Sivil Toplum Kuruluşlarına destek olunmasının önemini her fırsatta dile getiren Başkan Büyükakın, ortak aklın ve işbirliğinin başaramayacağı hiçbir işin olmadığını bir kez daha konuklarıyla paylaştı. 

SİVİL VE AKADEMİK AKLIN ÖNEMİ

“Biz ne yapabiliriz” diyerek konuklarıyla ayrı ayrı sohbet eden Başkan Büyükakın, başkanlığa ve yönetime seçilen konuklarını tebrik etti. Sivil ve akademik aklın önemine değinilen görüşmelerde, “Birlikte olalım ve şehrimiz başta olmak üzere ülkemize hizmet edelim” vurgusu yapan Başkan Büyükakın, “Büyükşehir Belediyesi olarak bizler her daim STK’larımızın ve meslek odalarımızın yanındayız. Halkımızın iyiliği için çalışmaya, faydalı projeler üretmeye, geleceğe dönük adımlar atmaya irademizi ortaya koyduğumuzu ifade etmek isterim” dedi.  






TABİP ODASIYLA ORTAK ÇALIŞMA ALANLARI

Kocaeli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr Ayşe Engin ve yönetimine başarılar dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, Ayşe Engin’in, ‘’Birlikte kentimiz için çalışmak ve sizi yanımızda görmek istiyoruz” sözlerine dönük olarak, “Hızlı bir şekilde ortak çalışma alanlarımızı belirlemeliyiz. Sonuç odaklı çalışmaların sayısını artırarak yolumuza devam edelim. Elbette biz beraber çalışmaya hazırız’’ ifadesini kullandı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeDaricaçayırovaİzmitKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Elektrik Tariflerinden 3 Zamanlı Tarife Nedir? Elektrik Tariflerinden 3 Zamanlı Tarife Nedir?
5 adımda güvenli trafik sağlanacak 5 adımda güvenli trafik sağlanacak
Deprem Gerçeği Sergisi İlgi Görüyor Deprem Gerçeği Sergisi İlgi Görüyor
4 ayda 4 bin defin 4 ayda 4 bin defin
Gece yarısı asfalt serimiyle trafik aksatılmadı Gece yarısı asfalt serimiyle trafik aksatılmadı
İlkokulun sıra dışı öğrencisi ilgi odağı oldu İlkokulun sıra dışı öğrencisi ilgi odağı...
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Elektrik Tariflerinden 3 Zamanlı Tarife Nedir?
Elektrik faturanızın daha düşük gelmesini istiyorsanız mevcut tarife seçeneklerini gözden geçirmeniz...

Haberi Oku