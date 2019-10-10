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Başkan Büyükakın, Veysel Tipioğlu’nu ziyaret etti

Başkan Büyükakın, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu’na hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Başkan Büyükakın, Veysel Tipioğlu'nu ziyaret etti

10 Ekim 2019 Perşembe 10:23

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli İl Emniyet Müdürü olarak atanan ve göreve başlayan Veysel Tipioğlu’na hayırlı olsun ziyaret gerçekleştirdi. Tipioğlu’na görevinde başarılar dileyen ve tebrik eden Başkan Büyükakın, Kocaeli’nin huzuru ve güvenliği için büyük fedakârlık gösteren tüm emniyet teşkilatı mensuplarına bir kez daha teşekkür etti. Kocaeli İl Emniyet Müdürü Tipioğlu ise Başkan Büyükakın’a nazik ziyaretleri için memnuniyetini ifade etti.

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