Başkan Büyükakın, YKS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Başkan Büyükakın, üniversiteye giriş için gerçekleştirilen YKS maratonuna katılan öğrencilere yayınladığı bir mesajla destek verdi. Başkan Büyükakın, “Gençlerimiz önemli bir maratonun finaline geldiler. Hem belediye başkanı hem akademisyen olarak üniversite sınavını gençlerimizin hayatında önemli bir dönemeç olarak görüyorum. İnanıyorum ki, pandemi sürecine rağmen çalışan ve emek harcayan tüm gençlerimiz bu sınavı başarıyla geçecektir” dedi.

Üniversitede doğru meslek seçiminin önemine değinen Başkan Büyükakın, mesajında şu ifadelere yer verdi; ‘’Hayatları için çok önemli bir dönüm noktasında bulunan öğrenci kardeşlerimizin yeteneklerine, arzu ve hayallerine göre yapabilecekleri birçok meslek dalı var. Önemli olan ne istediklerine çok iyi karar verebilmeleridir. Üniversite sınavı meslek seçimi için çok önemli bir yol ayrımıdır. Bu nedenle üniversite sınavının her bir gencimiz için hayırlı kapılar açmasını temenni ediyorum. Pandemi dönemi, üniversite sınavına hazırlanan gençlerimiz için bu sürece ayrı bir güçlük ekledi.

Bu süreçte Büyükşehir olarak Akademi Lise programlarımız, online danışmanlık hatlarımız, ücretsiz internet desteklerimizle öğrencilerimizin yanında olduk. Temennim, tüm bu güçlüklere rağmen öğrenci kardeşlerimizin krizi fırsata çevirerek çok çalışmış olmaları, kendileri adına doğru mesleği seçmeleri ve yaşadıkları şehre, ülkelerine ve dünyaya faydalı birer kişi olmalarıdır.

Ülkemiz ve kentimiz hızla gelişiyor, kalkınıyor. Genç nüfusumuz ve yetişmiş insan gücümüzle Türkiye’miz, dünya üzerinde bir yıldız gibi parlıyor. İnşallah yarının doktorları, mühendisleri, hâkimleri, belediye başkanları sizlerin arasından çıkacak. Allah sınava girecek tüm gençlerimize zihin açıklığı versin.” Başkan Büyükakın, öğrencilerden ve velilerden pandemi nedeniyle alınan sınav önlemlerini dikkatle uygulamalarını isterken, tüm vatandaşların da sınav saatlerinde duyarlı olması gerektiğini belirtti.