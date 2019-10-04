Başkan Büyükgöz Beylikbağı esnafını ziyaret etti

Mahalle sakinlerini dinleyen, öneri ve taleplerini alan Başkan Büyükgöz Beylikbağı Mahallesine yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Beylikbağı esnafını da ziyaret eden Başkan Büyükgöz esnafa hayırlı işler diledi. Esnaf ziyaretlerine büyük önem veren Başkan Büyükgöz, “Her yerde dile getirdiğim gibi sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ederek vatandaşla iç içe olmaya önem gösteriyoruz. Düzenlediğimiz halk buluşmaları, mahalle meclislerimizin yanında esnaf buluşmaları da gerçekleştirerek esnafımızla bir araya gelecek dertlerini dinleyecek çözüm noktasında çalışmalar yapacağız. Bir yerin sorunun en iyi orayı kullanan insanlar bilir. Bu anlamda mahalle sakinleri ve esnafın görüşleri bizler için çok önemli” dedi.







