Başkan Büyükgöz’den Anneler Günü Mesajı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Anneler Günü’nü yayınladığı mesajla kutladı. Başkan Büyükgöz mesajında şu ifadelere yer verdi: “Hayatımızın ilk anından başlayarak, bizleri sevgi, şefkat ve ilgiyle büyüten annelerimiz aynı zamanda ilk öğretmenlerimizdir. Bugün dünyada yaşanan birçok olumsuzluğun temelinde sevgisizlik ve hoşgörüsüzlük vardır. Yarının büyükleri çocuklarımıza, onların ihtiyacı olan sevgiyi, ilgiyi ve hoşgörüyü aşılayacak olan annelerimizdir. Bizler de en değerli varlıklarımız annelerimize sonsuz sevgi, saygı duyarak onların her zaman yanında olmalı, hak ettikleri ilgi ve sevgiyi yılın bir günü değil her zaman göstermeliyiz. Bu duygularla, hayatımız boyunca bize güven ve destek veren, geleceğe umutla bakmamızı sağlayan tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelere sevgi, saygı ve şükranlarımı sunuyorum.”